Este es el cronograma para la evaluación de ascenso docente 2025

El Ministerio de Educación publicó este jueves 18 de septiembre la resolución 018987 de 2025, mediante la cual establece las reglas y el cronograma del proceso de evaluación para ascenso de grado y reubicación salarial en el escalafón docente.

Este proceso, de acuerdo con la cartera, se aplicará en 59 municipios del país y se espera la participación de más de 40.000 educadores, “con el fin de evaluar su labor, desempeño y experiencia para acceder a mejores oportunidades salariales y de desarrollo profesional”.

Los docentes que podrán participar son aquellos que están cobijados por el decreto 1278 de 2002. El proceso contempla una prueba pedagógica y una autoevaluación escrita, además de la valoración de la experiencia, el lugar de desempeño y los movimientos dentro del escalafón.

Aquellos maestros que alcancen un puntaje superior al 80% podrán ascender de grado o reubicarse en el nivel salarial. “Con esta programación se garantiza que todas y todos los docentes convocados puedan participar sin contratiempos, en un proceso que dignifica y reconoce su labor”, explicó el ministerio en un comunicado.

Estas son las fechas que debe tener en cuenta:

📚 Octubre de 2025 - publicación de la lista de educadores habilitados.

📚 Diciembre de 2025 - citación a la prueba pedagógica.

📚 Febrero de 2026 - aplicación de la prueba.

