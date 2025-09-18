No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Este es el cronograma para la evaluación de ascenso docente 2025

De acuerdo con la cartera, se aplicará esta evaluación en 59 municipios del país y se espera la participación de más de 40.000 educadores.

Redacción Educación
18 de septiembre de 2025 - 04:20 p. m.
Foto: Istock
El Ministerio de Educación publicó este jueves 18 de septiembre la resolución 018987 de 2025, mediante la cual establece las reglas y el cronograma del proceso de evaluación para ascenso de grado y reubicación salarial en el escalafón docente.

(Lea: Reportan bloqueos en la Av. El Dorado por manifestaciones de docentes en Bogotá)

Este proceso, de acuerdo con la cartera, se aplicará en 59 municipios del país y se espera la participación de más de 40.000 educadores, “con el fin de evaluar su labor, desempeño y experiencia para acceder a mejores oportunidades salariales y de desarrollo profesional”.

Los docentes que podrán participar son aquellos que están cobijados por el decreto 1278 de 2002. El proceso contempla una prueba pedagógica y una autoevaluación escrita, además de la valoración de la experiencia, el lugar de desempeño y los movimientos dentro del escalafón.

(Puede leer: ¿Qué universidades tienen convenio con Jóvenes a la E y cómo aplicar a las becas?)

Aquellos maestros que alcancen un puntaje superior al 80% podrán ascender de grado o reubicarse en el nivel salarial. “Con esta programación se garantiza que todas y todos los docentes convocados puedan participar sin contratiempos, en un proceso que dignifica y reconoce su labor”, explicó el ministerio en un comunicado.

Estas son las fechas que debe tener en cuenta:

📚 Octubre de 2025 - publicación de la lista de educadores habilitados.

📚 Diciembre de 2025 - citación a la prueba pedagógica.

📚 Febrero de 2026 - aplicación de la prueba.

(Le puede interesar: ¿Cómo saber si estoy inhabilitado por el SENA? Estas son las razones y sanciones)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

