Este jueves se definirá si la U. del Atlántico entra en paro tras designación de nuevo rector

La Universidad del Atlántico está ubicada en Barranquilla. Foto: Tomada de Mineducación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Continúa la polémica en torno a la elección de Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico. Varias facultades de la institución de educativa se han declarado en paro o han anunciado el cese de actividades académicas, y este jueves 30 de octubre se realizará una asamblea entre diferentes actores de la comunidad educativa para definir si se declara el paro general.

Es de recordar que este martes 28 de octubre el Consejo Superior Universitario (CSU) de la U. del Atlántico designó a Barrios, quién es también secretario de Educación del departamento, en el cargo para el periodo 2025-2029; a pesar de que el Ministerio de Educación solicitó abstenerse de tomar esta decisión hasta que no se tuvieran respuestas a recusaciones contra el entonces candidato apoyado por los Char.

Tras la posesión de Barrios, quien ha manejado un tono conciliatorio desde su llegada al cargo, se han prestado varias protestas en el campus de la universidad. Por su parte, la Facultad de Ingeniería fue la primera en declararse en paro indefinido en protesta a la designación del nuevo rector, alegando presuntos vicios en el proceso surtido en el CSU.

Otras facultades se han sumado a esta decisión: la de Arquitectura, Ciencias Económicas, Química y Farmacia, Humanidades y Ciencias Sociales (cese de actividades) y Educación Artística y Bellas Artes. Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas, la más grande de la institución educativa, por el momento ha decidido no entrar en paro. Esto último generó tensiones dentro de la universidad.

Precisamente, este miércoles, el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas rechazó, a través de un comunicado, los “actos de violencia y de destrucción” en las instalaciones de la facultad “en reacción a la decisión de no acogerse al cese de actividades o paro académico”. Por otra parte, la Facultad de Ciencias de la Salud anunció que continúa desarrollando sus clases con normalidad académica.

La polémica elección del nuevo rector de la U. del Atlántico

El proceso de designación de rector, como hemos contado en estas páginas, ha estado marcado por una puja política que enfrenta al poder político regional, representado en el clan de los Char, con el Gobierno Nacional, puntualmente Armando Benedetti, ministro del Interior.

Una de las razones que explican por qué es tan atractivo este cargo es porla plata: la Universidad del Atlántico maneja un presupuesto que asciende cada año a medio billón de pesos. Para que lo dimensione, eso es más que el presupuesto de Ministerios como el de Ciencia, que fue de alrededor de COP $300.000 millones en 2024.

Estas razones han hecho que este cargo sea codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char. Además, ad portas de la campaña electoral que elegirá al próximo presidente, se trata de un fortín clave.

En medio esta controversia, para finales de octubre se agendó la reunión del CSU para la designación del nuevo rector. Sin embargo, el proceso presentó varios retrasos debido a dudas en torno a la habilitación de algunos candidatos para asumir el cargo, entre estos Barrios.

En medio de esta controversia, el pasado lunes 27 de octubre, el Ministerio de Educación, y los representantes de los exrectores y los profesores se levantaron de la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico, en la que se tenía agendada la elección del próximo rector de la institución educativa.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Educación, el descontento se debió a que no se radicaron para esta sesión las respuestas a una serie de recusaciones por parte de la Procuraduría contra algunos de los candidatos. Según funcionarios del ministerio, una parte del CSU proyectó continuar con el proceso de elección a pesar de no contar con estos soportes.

A esto se suma, a que se recibieron denuncias y tutelas por dudas a la habilitación de Leyton Barrios, en particular por cuestionamientos en torno a su hoja de vida y si cumplía o no con los requisitos mínimos de experiencia para aspirar al cargo. Según el ministerio, tampoco se conocieron las respuestas en torno a esta controversia, a pesar de que la cartera solicitó claridades sobre este asunto el pasado 23 de octubre.

Según explicó la cartera de Educación, en cabeza de Daniel Rojas, “la solicitud se basa en denuncias recibidas para al proceso de elección y designación del rector, entre estas por parte del sindicato SINTRAUDEA, en la que se advierte sobre presuntas irregularidades en la acreditación de los requisitos exigidos por el Estatuto General de la Universidad. En particular, se cuestiona si el señor Barrios cumple con el requisito de haber ejercido funciones docentes universitarias o administrativas en cargos directivos por un mínimo de cuatro años”.

Por estas razones, el Gobierno Nacional, y los representantes de los exrectores y los docentes, se levantaron de la sesión y dejaron constancia de las irregularidades en este proceso. Y según funcionarios de la cartera, los otros miembros del CSU continúan realizando la sesión extraordinaria, y posteriormente eligieron a Barrios como nuevo rector de la universidad.

A través de sus redes sociales, Barrios reaccionó a su designación, asegurando que trabajará “por una universidad donde todos cabemos, con garantías para nuestros docentes, bienestar estudiantil y el reconocimiento que siempre hemos merecido como orgullo del Caribe”.

Por el momento, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado ni ha anunciado medidas tras la designación de Barrios en el cargo, pero ya había anunciado sanciones en caso de se encuentren irregularidades en las decisiones tomadas por el CSU.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚