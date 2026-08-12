Estos son los nuevos viceministros de educación con los que trabajará Viviane Morales

Viviane Morales con sus nuevos viceministros de Educación. Foto: Ministerio de Educación

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Este miércoles, 12 de agosto, la ministra de Educación, Viviane Morales posesionó a las dos personas que estarán al frente de los dos viceministerios de su cartera. Serán Camilo Noguera Pardo, que encabezará el viceministerio de Educación Superior, y Gledy María Foliaco Rebolledo, quien liderará, de ahora en adelante, el viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media.

Noguera Pardo es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y tiene una maestría en Docencia e Investigación Universitaria. También tiene estudios mayores en Filosofía y Humanidades. Además, hizo un doctorado en Bioética en la Universidad El Bosque.

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Entre otros cargos, ha sido decano de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda (la misma universidad donde estudió Abelardo de la Espriella e Iván Duque), en la que también ha dirigido el Instituto de Ciencias Morales y Artes Liberales.

Uno de sus grandes desafíos será reglamentar la nueva fórmula de distribución de los recursos para las universidades públicas, incrementar los cupos, pero, a la vez, sortear la disminución de matriculados que hay en algunas instituciones de educación superior. Así mismo, deberá definir el rumbo que tome el Icetex.

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Gledy María Foliaco Rebolledo, por su parte, es Licenciada y magíster en Educación. De acuerdo, con el Mineducación tiene más de 20 años de trayectoria en el sector educativo. Entre otros cargos, ha sido secretaria de Educación de Barranquilla, Magdalena y La Guajira, “donde lideró procesos de cobertura, calidad educativa, fortalecimiento institucional y gestión territorial”.

De acuerdo con esa cartera, “tendrá como prioridades avanzar en la universalización de la educación preescolar, básica y media; fortalecer la calidad y pertinencia de los aprendizajes e impulsar transformaciones curriculares que promuevan el pensamiento crítico, las competencias, los valores y el bienestar socioemocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

Además, como lo señalaba Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, en términos de educación inicial, básica y media, “persisten problemas de deserción, brechas territoriales, déficit en infraestructura escolar, escasez de docentes en algunas regiones y enormes desafíos en salud mental, transformación digital y formación docente”.

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