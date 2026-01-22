Gobierno de Irlanda ofrece becas para estudiar maestrías y doctorados, ¿cómo aplicar?

Beneficiarios del programa de Becas de Educación Internacional (GOI-IES). Foto: Autoridad de Educación Superior de Irlanda

El Gobierno de Irlanda, a través del programa de Becas de Educación Internacional (GOI-IES), abrirá, desde el próximo jueves 29 de enero, las convocatorias para aplicar por una de las 60 becas que se ofrecen cada año.

Uno de los principales requisitos para optar por una de estas becas es tener el domicilio de origen fuera de la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido. Es por esto que los ciudadanos colombianos pueden aplicar.

El programa apoyará a 60 estudiantes internacionales que deseen adelantar sus estudios en los niveles de maestría, diploma de posgrado o doctorado en las instituciones de educación superior irlandesas.

¿Cómo aplicar a las becas que ofrece el Gobierno de Irlanda?

Lo primero que deben hacer las personas que aspiren a una de estas becas es solicitar la admisión a un programa de maestría, posgrado o doctorado ofrecido por una institución de educación superior irlandesa elegible. En este enlace puede revisar las universidades a las que puede aplicar.

Al momento de solicitar la beca, los solicitantes deben tener una oferta de admisión condicional o definitiva en una institución de educación superior inglesa y presentar, al tiempo, la prueba de admisión junto con la solicitud de la GOI-IES.

La aplicación, que podrá realizarse a través de la plataforma a partir del 29 de enero, tendrá en cuenta la titulación académica, los logros y la experiencia laboral del aspirante.

Así mismo, deben presentar una carta de presentación en la que se incluyan las ventajas de convertirse en becarios del GOI-IES y dos referencias cargadas a través del portal de solicitud en línea. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 12 de marzo.

La beca de educación internacional consiste en una asignación de 10.000 euros (poco más de COP 40 millones al cambio de finales de enero), para un año de estudios a tiempo completo.

Por su parte, las instituciones de educación superior que acogen a los becarios deben eximirles del pago de la matrícula durante el año que dura la beca.

