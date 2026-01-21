Continúa investigación a la U. San José por presuntas irregularidades en entrega de títulos

Instalaciones de esta institución educativa, cuya sede principal está ubicada en la Avenida Caracas con calle 63, en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En los últimos días se han conocido nuevas denuncias en torno a la Fundación de Educación Superior San José. Por un lado, la representante a la Cámara Catherine Juvinao señaló que 24 personas habrían recibido sus diplomas de manera irregular con esta institución. Por su parte, la representante Jennifer Pedraza aseguró que Juliana Guerrero, quien aspiró a ser viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad, realizó tres pagos a la Fundación días después de haber obtenido sus títulos.

Ante la situación, este miércoles, el Ministerio de Educación recordó que desde el 10 de noviembre de 2025 abrió una investigación contra la Fundación San José, basándose en diferentes requerimientos y visitas que la cartera adelantó durante el año pasado. El proceso de indagación ha incluido a los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, ex secretario general y cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución.

El objetivo del ministerio ha sido verificar “el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”. Según comunicó, la etapa de inspección y vigilancia se ha realizado de acuerdo con el proceso y los tiempos establecidos por la ley.

Como hemos contado en El Espectador, el Ministerio de Educación está preparando un informe con los resultados de la investigación. Aunque esperaba publicarlo antes de que finalizara 2025, hasta ahora no se conoce el documento. Por el momento, la entidad ha dicho que el pronunciamiento oficial, los hallazgos y las decisiones que se adoptarán serán comunicadas una vez finalice la etapa de inspección.

Frente a la expedición de títulos profesionales en el país, el Mineducación aclaró que dicha función recae exclusivamente en las Instituciones de Educación Superior, en el marco del principio constitucional de la autonomía, y que son ellas las que deben garantizar la aplicación de las normas para ese fin.

“Las competencias de inspección y vigilancia se vienen adelantando con independencia de las manifestaciones públicas conocidas de diferentes actores”, afirmó la cartera. “De igual forma, se precisa que el Ministerio no presenta ningún vínculo o relación contractual con la Fundación Universitaria San José”.

El ministerio apuntó que su grupo de Medidas Preventivas de la Subdirección de Inspección y Vigilancia ha venido ejecutando revisiones para definir las acciones a tomar para garantizar la continuidad del servicio público educativo de calidad.

