"Allí hay docentes preparados y listos para guiarlos, compañeros con quienes compartir, espacios para aprender, oportunidades para descubrir talentos y construir nuevos…

En la mañana de este jueves, 8 de octubre, el Ministerio de Educación informó que el sistema educativo colombiano cuenta con más de ocho millones de cupos disponibles para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes ingresen o regresen a los colegios del país. Según explicó la cartera, esta oferta va desde la primera infancia, a partir de los tres años, hasta la educación media.

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Hay más de ocho millones de cupos en colegios en el país: Mineducación invita a matricularse

"Allí hay docentes preparados y listos para guiarlos, compañeros con quienes compartir, espacios para aprender, oportunidades para descubrir talentos y construir nuevos sueños. Continuar estudiando puede representar un desafío, pero ninguna dificultad debe alejar a un estudiante del salón de clase", señaló Mineducación en un comunicado.

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Cabe señalar que, según cifras del Ministerio, en 2026 se matricularon más de 8.357.939 estudiantes en instituciones educativas. De estos, más de 6.7 millones están matriculados en instituciones educativas oficiales y 1.5 millones en colegios privados.

En contraste, de acuerdo con un informe de Unicef publicado en 2025, que retoma estimaciones del Sistema Nacional de Información de Educación Básica (SINEB), en Colombia más de 900.000 niñas, niños y adolescentes estaban por fuera del sistema escolar. A esto se suman las cifras del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. Según el LEE, de cada 100 estudiantes que comienzan la primaria, solo 44 terminan a tiempo el grado once, y el paso de noveno a décimo es el momento más crítico para la permanencia.

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¿Qué pasos debe seguir para matricularse?

De esta manera, desde el Mineducación se lanzó la campana ‘El Cole es tu Lugar’ en la que se invita a quienes continúan estudiando a permanecer en las aulas y a quienes, por diferentes circunstancias, se alejaron, los motiva a regresar y a retomar a vivir esta experiencia.

Por último, el Ministerio hizo un llamado a madres, padres y acudientes, cuyo apoyo considera clave para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes ingresen al colegio y permanezcan en él. Por eso, invitó a las familias a acercarse al colegio más cercano o a la Secretaría de Educación de su territorio para consultar los cupos disponibles y conocer los requisitos de la matrícula.

Estos son los pasos que recomienda el Ministerio de Educación para hacer la matrícula:

Acercarse al colegio o a la Secretaría de Educación más cercana,

Solicitar el cupo y entregar los documentos requeridos,

Tener en cuenta que el colegio se asigna según la disponibilidad de cupos,

Verificar que el trámite quedó hecho y que el estudiante fue registrado en el sistema.

En el caso de Bogotá, las matrículas irán hasta el 23 de diciembre y las familias que necesiten un espacio nuevo —ya sea para primera infancia, educación básica, media o para los ciclos de formación de jóvenes y adultos— podrán hacer la solicitud en los portalese de la entidad (www.educacionbogota.edu.co o www.matriculas.educacionbogota.edu.co).

Para evitar complicaciones, tenga en cuenta que, como de costumbre, el trámite es gratuito, virtual y no requiere intermediarios.

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