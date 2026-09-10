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PISA 2025: solo el 1 % de los estudiantes colombianos puede leer textos complejos, ¿por qué?

Aunque el país obtuvo resultados similares a los de 2002 en las pruebas PISA, para algunos expertos sigue estancado en sus aprendizajes. Solo el 46 % de los estudiantes alcanzó el nivel básico en lectura, lo que prende las alarmas. Señalan la pandemia y la falta de una política de recuperación de aprendizajes como causas de este desempeño inquietante.

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Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
10 de septiembre de 2026 – 09:03 a. m.
Los resultados de las pruebas PISA 2025 mostraron que Colombia sigue estancada en sus procesos de aprendizaje.
Los resultados de las pruebas PISA 2025 mostraron que Colombia sigue estancada en sus procesos de aprendizaje.
Foto: Gustavo Torrijos - Gustavo Torrijos

Los resultados de las pruebas PISA 2025, que evalúan las competencias de estudiantes de 15 años en 91 países y economías, siguen dando de qué hablar. El descenso global del rendimiento, especialmente en lectura y matemáticas, alimenta el debate en países europeos como España, donde los estudiantes obtuvieron algunos de los peores resultados de su historia. En Colombia, los resultados dejan otra discusión sobre la mesa. Frente a 2022, el desempeño del país se mantuvo relativamente estable, pero sigue muy por debajo del promedio de la OCDE.

Más información: PISA 2025: Colombia sigue estancada en aprendizaje y lejos del promedio de países evaluados

Despué…

Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
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Comentarios
  • David(73769)Hace 2 minutos
    Mucho tik tok, muchas redes tóxicas y poca concentración mas allá de 15 segundos para ver videos tontos que no aportan nada. Poca lectura, mucha pereza mental y física para realizar cualquier actividad que implique un mínimo de esfuerzo mental. Tanta es la pereza que solo culpan a los maestros, es la vía mas fácil y mas cómoda. De ahí muchos profesionales que no saben ni escribir ni entender un pequeño párrafo de lectura y esos son los que llegan a dirigir empresas y al pais
  • Andrés(10344)Hace 21 minutos
    Colombia aumentó significativamente su cubrimiento educativo entre 2022 y 2026, y mantuvo estable su calidad entre quienes ya hacían parte del sistema. Eso no implica que no haya que mejorar (y mucho), pero hay que aprender a leer bien el informe Pisa. La bajísima proporción de personas que pueden entender textos complejos no sorprende: basta ver la inmensa mayoría de escritos en los medios para imaginar qué está pasando. «Profesionales» en periodismo no saben escribir ni leer.
  • angel(oyg0i)Hace 27 minutos
    Las facultades de educación son las peores del país, los futuros docentes no aprenden a realizar lectura comprensiva, no conocen un segundo idioma y en la facultades públicas priman más la carreta y la ideología que la discusión pedagógica.
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