Icetex amplía cantidad de créditos para educación superior en segundo semestre de 2026

Esta ampliación contempla una inversión de COP 70.000 millones adicionales. Foto: Icetex

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El Icetex anunció en la mañana de este martes 30 de junio la ampliación de los créditos que la entidad otorgará en el segundo semestre de este año a las personas que quieran acceder a educación superior.

De acuerdo con el Instituto, la cifra inicial de créditos educativos establecidos para el periodo de 2026-2 era de 20.000. Luego de una “gestión financiera eficiente y al fortalecimiento de alianzas estratégicas con instituciones de educación superior”, la entidad ofrecerá 28.000 créditos.

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Esta ampliación, que contempla una inversión de COP 70.000 millones adicionales, “representa una mayor capacidad de respuesta a los estudiantes que requieren financiación para acceder o continuar en la educación superior, especialmente en un periodo clave para el ingreso y la permanencia académica”, explicó la entidad.

Según Álvaro Urquijo, presidente del Icetex, “la medida fue establecida como resultado de la gestión financiera sostenible y eficiente del ICETEX, lo que se refleja en la incorporación de más colombianos que estudiarán con nuestro apoyo”.

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¿Cómo solicitar un crédito educativo con el Icetex?

Quienes estén interesados en acceder a uno de los 28.000 créditos que ofrece el Icetex deben acceder a la página web de la entidad (www.icetex.gov.co), dirigirse a la sección de ‘Créditos educativos’, buscar las opciones para pregrado o posgrado y elegir el plan de financiación que prefiera.

Luego de completar el formulario de inscripción, la postulación será evaluada. En caso de ser aprobada, los beneficiarios deben proceder con la legalización documental y firmar las garantías para la financiación.

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Las personas interesadas también pueden adelantar este proceso a través de la aplicación móvil desarrollada por el Icetex.

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