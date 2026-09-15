Icetex amplía plazo para créditos de pregrado: ¿hasta cuándo se puede solicitar?

Esto quiere decir que los estudiantes que ya solicitaron crédito educativo y está en trámite, o aquellos que lo van a pedir, contarán con…

En respuesta a la emergencia nacional por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) amplió por dos semanas más la etapa de inscripciones para quienes deseen solicitar financiación para programas de pregrado en el país, así como para su proceso de renovación. Hasta el próximo 30 de septiembre estará abierta la convocatoria.

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Esto quiere decir que los estudiantes que ya solicitaron crédito educativo y está en trámite, o aquellos que lo van a pedir, contarán con más tiempo para culminar los procesos de documentación, además de la firma de garantías que le habiliten el desembolso por concepto de matrícula o sostenimiento. La convocatoria también está disponible para quienes hayan cubierto su matrícula con recursos propios en este semestre, pues el Icetex, según comunicó, reembolsará el monto de este período luego de que se apruebe el crédito educativo.

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“Extendemos los plazos del calendario de la convocatoria 2026-2 para que existan mayores posibilidades de acceso a la educación superior y sobre todo para que los estudiantes de los territorios afectados por el terremoto soliciten y accedan a este mecanismo”, afirmó Richard Caicedo, presidente de la entidad.

Para este segundo semestre de 2026, apuntó el instituto, la convocatoria contempla líneas a mediano plazo, con pagos que buscan ajustarse a las necesidades económicas de los estudiantes (30 %-70 % o 40 %- 60 %), reembolsando una parte durante sus estudios y el resto tras la graduación. En el caso de quienes se encuentran matriculados en universidades públicas o privadas y necesitan cubrir gastos universitarios, tendrán plazo hasta el próximo miércoles 30 de septiembre para solicitar crédito de sostenimiento.

Además, hasta el 25 de septiembre estarán las nuevas líneas de financiación para programas en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y Educación Continuada (diplomados, certificaciones en áreas de conocimiento y capacitaciones en una segunda lengua).

Los jóvenes interesados en solicitar financiación deben ingresar aquí portal web del Icetex, dirigirse a la sección ‘Créditos educativos’, elegir el plan de financiación disponible y diligenciar el formulario de inscripción. El instituto recordó que todos sus trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios.

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