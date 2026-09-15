 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Fuerza pública en las universidades públicas? Hablan los rectores

El presidente Abelardo de la Espriella desató un intenso debate en el sector educativo tras anunciar su intención de crear un protocolo que permitiría el ingreso de la fuerza pública en las universidades estatales en determinados casos. Aunque aún no se conoce el documento, la idea ha generado múltiples reflexiones entre los rectores. Conversamos con ellos y con los líderes de sus gremios, que piden ser incluidos en ese proceso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
14 de septiembre de 2026 – 07:19 p. m.
Los rectores piden que en esta discusión se tenga en cuenta la autonomía universitaria.
Los rectores piden que en esta discusión se tenga en cuenta la autonomía universitaria.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre las protestas en las universidades públicas han generado un intenso debate. Durante una alocución, en la noche de este domingo 13 de septiembre, anunció la creación de un protocolo nacional con el que buscará “distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público”. Aseguró que, incluso, ingresará a las instituciones para perseguir a quienes cometen actos…

Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Fuerza pública

PremiumEE

Universidades públicas
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido