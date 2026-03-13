Icetex amplía plazos para solicitar créditos en 2026: estas son las nuevas fechas

En este plan no estarán incluidos aquellos estudiantes que venían siendo beneficiarios del artículo 95 de la reforma tributaria, el cual fue “tumbado” en noviembre de 2023 por la Corte Constitucional. Foto: Icetex

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció que ampliará los plazos para que las personas interesadas en solicitar un nuevo crédito educativo, ya sea para estudiar un pregrado o un posgrado durante el primer semestre de 2026, puedan completar el proceso.

Según la entidad, la extensión de fechas también incluye a quienes aún no han realizado la renovación de sus créditos. “También aseguramos la financiación para más de 100.000 estudiantes que continúan en educación superior y solo necesitan renovar sus créditos para seguir estudiando”, señaló Álvaro Urquijo, presidente del Icetex.

En ese caso, los beneficiarios tendrán plazo hasta el 10 de abril para adelantar la renovación. Actualmente, más de 100.000 estudiantes cursan sus programas de educación superior por medio de créditos otorgados por la entidad.

Para aquellas personas que estén interesadas en solicitar un nuevo crédito, el Icetex informó que existen varias líneas disponibles, entre ellas el Plan Talento STEAM 40 %, el Plan Impulso Integral y Sostenible 40 %, el Plan ETDH y Educación Continua 30 %, el Plan Posgrado en el país 40 % y el Plan Posgrado para Medicina en Colombia.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 20 de marzo, dependiendo de la línea de crédito elegida. Por ejemplo, quienes opten por el Plan Talento STEM 40 %, una modalidad de mediano plazo que permite pagar el 40 % durante el tiempo de estudio y el 60 % restante después de graduarse, tendrán plazo hasta el 18 de marzo.

Otra alternativa es el Plan Impulso Integral y Sostenible 40 %, también de mediano plazo, dirigido a financiar programas en áreas como administración de empresas, derecho, agropecuaria, silvicultura, pesca, veterinaria, artes, humanidades, ciencias sociales, periodismo e información.

Asimismo, está disponible el Plan ETDH y Educación Continuada 30 %, que está enfocado en programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, además de cursos de formación continua como diplomados, certificaciones y procesos de bilingüismo. En esta modalidad, los beneficiarios pagan el 30 % mientras estudian y el 70 % restante después de finalizar su formación, y las solicitudes estarán abiertas hasta el 20 de marzo.

En cuanto a estudios de posgrado, el Icetex ofrece el Plan Posgrado en el país 40 %, enfocado en financiar especializaciones, maestrías y doctorados en Colombia. Aquí, los estudiantes pueden cubrir el 40 % durante el periodo académico y el 60 % una vez finalicen sus estudios. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 18 de marzo.

Finalmente, el Plan Posgrado para Medicina en Colombia, también vigente hasta el 18 de marzo, permite financiar la totalidad de la matrícula. En este caso, los beneficiarios pagan el 20 % mientras cursan el programa y el 80 % restante después de graduarse.

