Icetex amplió plazo para créditos para estudiar diplomados, segundo idioma y más

El Instituto amplió dos convocatorias para financiar estudios en programas de Educación Continuada y Educación para el Trabajo. Le contamos los plazos y los principales requisitos para presentarse.

Redacción Educación
12 de septiembre de 2025 - 08:28 p. m.
De acuerdo con el ICETEX, la idea es que las y los colombianos “cuenten también con opciones para una formación en menos tiempo y a un costo menor, a través de programas que también tienen un impacto inmediato en las necesidades laborales y productivas del país”.
Foto: Pixabay
El ICETEX amplió hasta el próximo 30 de octubre el plazo para presentar solicitudes en el marco de la convocatoria de créditos educativos para cursar programas de Educación Continuada, como diplomados, certificaciones y capacitaciones en segundo idioma, y de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

Cabe recordar que estas son dos convocatorias nuevas que lanzó la entidad a mediados de este año. De acuerdo con el ICETEX, la idea es que las y los colombianos “cuenten también con opciones para una formación en menos tiempo y a un costo menor, a través de programas que también tienen un impacto inmediato en las necesidades laborales y productivas del país”.

En la convocatoria para Educación Continuada, el ICETEX financia la matrícula para diplomados, certificaciones y capacitaciones en segundo idioma para el país. Está dirigida a estudiantes en niveles técnicos, tecnólogos o profesionales, con cinco semestres cursados y aprobados en Instituciones de Educación Superior (IES) que cuenten con reconocimiento del Ministerio de Educación.

En esta línea, el Instituto ofrece hasta 25 salarios mínimos para matrículas. El estudiante debe pagar el 30 % del crédito mientras estudia y el restante 70 % luego de graduarse y hasta en un plazo de dos años.

Mientras tanto, la convocatoria para programas de ETDH, está orientada a financiar programas de formación técnico laboral y de formación académica. En esta el ICETEX también financia la matrícula y el estudiante debe pagar el 30 % del crédito mientras estudia y el restante 70 % tras graduarse en un plazo de hasta 1,5 veces el periodo de estudios financiado.

Los principales requisitos que deben cumplir quienes quieran presentarse a estas convocatorias son: ser colombiano, estar admitido en el programa a financiar, presentar un deudor solidario y, en caso de haber sido beneficiario de ICETEX anteriormente, haber cancelado mínimo el 50 % de la deuda y estar al día con los pagos.

Por Redacción Educación

