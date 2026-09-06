Publicidad

Home

Educación

ICETEX ofrece descuento para estudiar en Reino Unido: así puede aplicar

La convocatoria está enfocada en los programas de maestría ofrecidos por la Universidad de Salford, en Reino Unido. Todos los cursos serán presenciales y dictados en inglés.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Educación
06 de septiembre de 2026 - 09:33 p. m.
ICETEX ofrece £5.000 de descuento para estudiar en Reino Unido: así puede aplicar
ICETEX ofrece £5.000 de descuento para estudiar en Reino Unido: así puede aplicar
Foto: Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Icetex, en alianza con la University of Salford, en Reino Unido, lanza una convocatoria para estudiar una maestría en esta institución. Se trata de un descuento de £5,000 (libras esterlinas) sobre el valor de la matrícula de los programas habilitados por el plantel.

(Lea: SENA amplió plazo para convocatoria que ofrece 40.000 cupos en 1.500 programas)

La convocatoria estará habilitada hasta el 26 de febrero del próximo año y las personas interesadas deberán contar con una certificación de inglés, experiencia profesional, el diploma de pregrado, entre otros requisitos.

📚 Datos de la convocatoria

  • Cierre: 26 de febrero de 2027 a la 01:00 p. m.
  • País: Reino Unido
  • Área de estudio: Diferentes áreas
  • Oferente: University of Salford
  • Duración del programa: 1 año
  • Fecha inicio: Septiembre 2027
  • Ciudad: Manchester
  • Tipo de curso: Presencial
  • Idioma: Inglés

🎓 ¿Quiénes pueden postularse?

  • Mayores de 21 años y menores de 65 años.
  • Contar con el título profesional o equivalente.
  • Tener un promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0.
  • Contar con la admisión por parte de su programa académico al momento de la postulación.
  • Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional.
  • Acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
  • Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora.

📝 Programas disponibles en la convocatoria

  • MA Animation
  • MA Contemporary Fine Art
  • MA Creative Technology
  • MSc Games and Extended Reality
  • MA Visual Communication
  • MA Socially Engaged Arts Practice
  • MA Creative Video Production and Marketing
  • MA Editing for TV, Film and Digital Media
  • MA Documentary Production for TV, Film and Digital Media
  • MA Drama Production for TV, Film and Digital Media
  • MA Production Management for TV, Film and Digital Media
  • MA Wildlife Documentary Production
  • MSc Acoustics
  • MSc Audio Production
  • MA Music
  • MSc Leadership and Management for Healthcare Practice
  • MSc Public Health
  • MSc Diabetes Care
  • MSc Financial Technology (FinTech)
  • MSc Accounting and Finance
  • MSc BIM and Digital Built Environments
  • MSc Building Surveying
  • MSc Construction Management
  • MSc Project Management in Construction
  • MSc Quantity Surveying
  • MSc Real Estate and Property Management
  • MSc Sustainable Buildings
  • MSc Managing AI in Business
  • MSc Digital Marketing
  • MSc Entrepreneurship and Innovation
  • MSc Human Resource Management
  • MA Fashion Business and Marketing
  • MSc International Busines
  • MSc Management
  • MSc Managing Innovation and Information Technology
  • MSc Operations Management and Business Analytics
  • MSc Procurement, Logistics and Supply Chain Management
  • MSc Project Management
  • MSc Artificial Intelligence
  • MSc Cyber Security, Threat Intelligence and Forensics
  • MSc Data Science
  • MSc Internet of Things with Data Science
  • MSc Robotics and Automation
  • MSc Software Engineering
  • MSc Biomedical Science
  • MSc Biotechnology
  • MSc Drug Design and Discovery
  • MSc Environmental Assessment and Management
  • MSc Health and Global Environment
  • MSc Safety, Health and Environment
  • MSc Sustainability
  • MSc Wildlife Conservation
  • MA International Journalism for Digital Media
  • MA Journalism: News / Broadcast / Sport
  • MA Public Relations and Digital Communications
  • MSc Advanced Mechanical Engineering
  • MSc Aerospace Engineering
  • MSc Microsystems and Nanoengineering
  • MSc Structural Engineering
  • MSc Sustainable Air Transport
  • MA Creative Writing: Innovation and Experiment
  • MA Intelligence and Security Studies
  • MA International Relations and Global Challenges
  • MA Terrorism and Security
  • MSc Applied Psychology (Addictions)
  • MSc Applied Psychology (Therapies)
  • MSc Clinical Exercise Physiology
  • MSc Forensic Psychology
  • MSc Sport Injury Rehabilitation
  • MSc Performance Analysis in Sport

(Puede leer: ¿Quién es Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación y reemplazo de Viviane Morales?)

💵 ¿Qué cubre la beca?

  • Una beca del 100 % sobre el valor de la matrícula
  • 10 reducciones de £5,000 (libras esterlinas) sobre el valor de la matrícula.
  • No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria.
  • La persona beneficiaria deberá asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con sus estudios en la institución académica.

✅ Documentos clave para la convocatoria

  • Título de pregrado
  • Certificado de notas de pregrado
  • Cédula de ciudadanía
  • Carta de admisión
  • Experiencia laboral
  • Certificado de conocimiento de inglés

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

(Le puede interesar: Viviane Morales deja el Ministerio de Educación. De la Espriella designa a Ilva Myriam Hoyos)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Becas

Beca

Icetex

Reino Unido

Universidad de Salford

University of Salford

Becas vigentes Icetex

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.