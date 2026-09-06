ICETEX ofrece descuento para estudiar en Reino Unido: así puede aplicar

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Icetex, en alianza con la University of Salford, en Reino Unido, lanza una convocatoria para estudiar una maestría en esta institución. Se trata de un descuento de £5,000 (libras esterlinas) sobre el valor de la matrícula de los programas habilitados por el plantel.
(Lea: SENA amplió plazo para convocatoria que ofrece 40.000 cupos en 1.500 programas)
La convocatoria estará habilitada hasta el 26 de febrero del próximo año y las personas interesadas deberán contar con una certificación de inglés, experiencia profesional, el diploma de pregrado, entre otros requisitos.
📚 Datos de la convocatoria
- Cierre: 26 de febrero de 2027 a la 01:00 p. m.
- País: Reino Unido
- Área de estudio: Diferentes áreas
- Oferente: University of Salford
- Duración del programa: 1 año
- Fecha inicio: Septiembre 2027
- Ciudad: Manchester
- Tipo de curso: Presencial
- Idioma: Inglés
🎓 ¿Quiénes pueden postularse?
- Mayores de 21 años y menores de 65 años.
- Contar con el título profesional o equivalente.
- Tener un promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0.
- Contar con la admisión por parte de su programa académico al momento de la postulación.
- Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional.
- Acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
- Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora.
📝 Programas disponibles en la convocatoria
- MA Animation
- MA Contemporary Fine Art
- MA Creative Technology
- MSc Games and Extended Reality
- MA Visual Communication
- MA Socially Engaged Arts Practice
- MA Creative Video Production and Marketing
- MA Editing for TV, Film and Digital Media
- MA Documentary Production for TV, Film and Digital Media
- MA Drama Production for TV, Film and Digital Media
- MA Production Management for TV, Film and Digital Media
- MA Wildlife Documentary Production
- MSc Acoustics
- MSc Audio Production
- MA Music
- MSc Leadership and Management for Healthcare Practice
- MSc Public Health
- MSc Diabetes Care
- MSc Financial Technology (FinTech)
- MSc Accounting and Finance
- MSc BIM and Digital Built Environments
- MSc Building Surveying
- MSc Construction Management
- MSc Project Management in Construction
- MSc Quantity Surveying
- MSc Real Estate and Property Management
- MSc Sustainable Buildings
- MSc Managing AI in Business
- MSc Digital Marketing
- MSc Entrepreneurship and Innovation
- MSc Human Resource Management
- MA Fashion Business and Marketing
- MSc International Busines
- MSc Management
- MSc Managing Innovation and Information Technology
- MSc Operations Management and Business Analytics
- MSc Procurement, Logistics and Supply Chain Management
- MSc Project Management
- MSc Artificial Intelligence
- MSc Cyber Security, Threat Intelligence and Forensics
- MSc Data Science
- MSc Internet of Things with Data Science
- MSc Robotics and Automation
- MSc Software Engineering
- MSc Biomedical Science
- MSc Biotechnology
- MSc Drug Design and Discovery
- MSc Environmental Assessment and Management
- MSc Health and Global Environment
- MSc Safety, Health and Environment
- MSc Sustainability
- MSc Wildlife Conservation
- MA International Journalism for Digital Media
- MA Journalism: News / Broadcast / Sport
- MA Public Relations and Digital Communications
- MSc Advanced Mechanical Engineering
- MSc Aerospace Engineering
- MSc Microsystems and Nanoengineering
- MSc Structural Engineering
- MSc Sustainable Air Transport
- MA Creative Writing: Innovation and Experiment
- MA Intelligence and Security Studies
- MA International Relations and Global Challenges
- MA Terrorism and Security
- MSc Applied Psychology (Addictions)
- MSc Applied Psychology (Therapies)
- MSc Clinical Exercise Physiology
- MSc Forensic Psychology
- MSc Sport Injury Rehabilitation
- MSc Performance Analysis in Sport
(Puede leer: ¿Quién es Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación y reemplazo de Viviane Morales?)
💵 ¿Qué cubre la beca?
- Una beca del 100 % sobre el valor de la matrícula
- 10 reducciones de £5,000 (libras esterlinas) sobre el valor de la matrícula.
- No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria.
- La persona beneficiaria deberá asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con sus estudios en la institución académica.
✅ Documentos clave para la convocatoria
- Título de pregrado
- Certificado de notas de pregrado
- Cédula de ciudadanía
- Carta de admisión
- Experiencia laboral
- Certificado de conocimiento de inglés
Si quiere más información, puede visitar este enlace.
(Le puede interesar: Viviane Morales deja el Ministerio de Educación. De la Espriella designa a Ilva Myriam Hoyos)
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚