Proyecto de presupuesto de De la Espriella para 2027 aumenta 2,8% recursos de Mineducación

Mineducación vuelve a ser la cartera que más recursos recibe dentro del presupuesto. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó en el Congreso de la República la segunda versión del Presupuesto General de la Nación 2027.

La radicación del proyecto de ley trajo consigo varias sorpresas. La principal tiene que ver con que, contrario a lo que había señalado el ministro Gómez de reducir el proyecto frente a lo propuesto por el gobierno de Gustavo Petro, el monto total aumentó.

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En términos más concretos, el presupuesto presentado por el actual gobierno contempla un monto de COP 634,95 para la vigencia fiscal de 2027. Esto es COP 59,2 billones más que los COP 575,7 billones que había solicitado el gobierno de Petro.

Al poner la lupa sobre los recursos que el nuevo gobierno busca destinar al Ministerio de Educación, el proyecto de ley que empezará a ser discutido en los próximos días contempla COP 78,7 billones, la cartera que más recursos concentra en el proyecto de presupuesto. Del total, COP 75,8 son para gastos de funcionamiento y COP 2,9 para inversión.

Esto, si se compara con el presupuesto que se aprobó para el 2026, representa un aumento del 2,8 %, al pasar de COP 76,5 billones a COP 78,7 billones. Pese al aumento en la bolsa total, los recursos en inversión disminuirían, pues para este año se destinó COP 3,5 billones, mientras que para el siguiente quedarían COP 2,9. Los gastos de funcionamiento aumentarían, al pasar de COP 72,9 este año a 75,8.

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Si se compara con el proyecto de presupuesto para 2027 que radicó en una primera oportunidad el gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Educación crece un poco menos a lo planteado por el gobierno saliente.

En esa propuesta, que fue devuelta por el Congreso de la República, al Mineducación le corresponderían COP 79,03 billones, COP 960.000 millones más que lo que ahora busca destinar el gobierno de De la Espriella. Mientras los gastos de funcionamiento se mantienen exactamente iguales en ambos proyectos, los de inversión se reducen en cerca de COP 300.000 millones.

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De los COP 2,9 billones en inversión, el grueso del dinero (COP 2,1 billones) estaría destinado a la calidad y el fomento de la educación superior, mientras que poco más de COP 804.000 millones apuntaría a temas de calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.

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