SENA ofrece 40.000 cupos en 1.500 programas presenciales y virtuales: ¿cómo inscribirse?

Entre los programas disponibles en esta convocatoria, el SENA destaca Construcción de Edificaciones, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Recursos Humanos, Sistemas Teleinformáticos, Asistencia Administrativa y Cocina. Foto: SENA

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció este viernes 28 de agosto la apertura de la Cuarta Convocatoria Presencial y a Distancia de este año, que ofrece la oportunidad de acceder a formación gratuita.

De acuerdo con la entidad, la oferta contempla formación en los niveles Auxiliar, Operario, Profundización Técnica, Técnico y Tecnólogo, en más de 1.500 programas en diferentes áreas.

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La formación tecnológica, que comprende los niveles de tecnólogo, “está orientada al desarrollo de competencias para la toma de decisiones, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico y la gestión de procesos en el sector productivo”, explicó el SENA.

Mientras tanto, la formación ocupacional, que comprende los niveles de operario, auxiliar, técnico y profundización técnica, “busca fortalecer las habilidades prácticas y los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de labores específicas”, agregó el Servicio.

La entidad aclaró que para los programas de formación titulada, la edad mínima de ingreso es de 14 años. Si bien los requisitos académicos varían de acuerdo al programa seleccionado, los cursos de nivel técnico, auxiliar y operario no requieren de título académico. Sin embargo, para el nivel de tecnólogo se requiere título de bachiller y certificación de las pruebas ICFES Saber 11.

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Entre los programas disponibles en esta Cuarta Convocatoria Presencial y a Distancia, el SENA destaca Construcción de Edificaciones, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Recursos Humanos, Sistemas Teleinformáticos, Asistencia Administrativa y Cocina.

Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación del SENA, explicó que las inscripciones estarán abiertas desde este viernes 28 de agosto hasta el jueves 3 de septiembre a través de la página betowa.sena.edu.co".

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Quienes decidan aplicar a alguno de los 40.000 cupos que se ofrecen en esta convocatoria, deben estar registrados en la página y consultar las condiciones específicas del programa antes de realizar el proceso.

Tras el cierre de inscripciones, el 8 y 9 de septiembre se llevará a cabo la aplicación de pruebas web, con reprogramación el 10 y 11. El 23 de septiembre se publicarán los resultados y entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre se abrirá el proceso de formalización de matrícula. Finalmente, el 7 de octubre iniciará el periodo de formación.

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