¿Va a presentar la prueba saber 11 calendario B? Estas son las recomendaciones

La aplicación de las pruebas será el 15 de marzo. Foto: Icfes

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Este domingo, 15 de marzo, más de 110 personas están citadas a presentar las pruebas Saber 11 calendario B, el examen que mide las competencias adquiridas al finalizar la educación media. Ese mismo día se aplicarán las pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

Los tres exámenes están divididos en dos sesiones —mañana y tarde—, bajo la modalidad de lápiz y papel en los diferentes sitios de aplicación. Para esta jornada, que iniciará a las 7 de la mañana, se habilitaron 265 sitios de aplicación distribuidos en 96 municipios del país.

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De acuerdo con el Icfes, en total, están citados más de 83.400 estudiantes para la prueba Saber 11 calendario B, alrededor de 25.150 alumnos de 9° y 10° grado para el Pre Saber y cerca de 3.200 personas mayores de 18 años que aspiran a obtener su título de bachiller mediante la Validación del Bachillerato Académico.

Entre los citados hay más de 1.960 personas extranjeras. Además, se adecuaron espacios para que 1.600 personas con discapacidad puedan presentar la prueba “en condiciones adecuadas y con el acompañamiento necesario”, afirmó el Icfes.

La misma entidad también dio una serie de recomendaciones para que los citados presenten su prueba sin inconvenientes:

¿Qué deben llevar?

Un lápiz No. 2, tajalápiz y borrador.

Documento de identidad, sea cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite (física o digital), pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros) o licencia de conducción nacional. Quien no tenga consigo una identificación válida, no podrá realizar el examen. No se recibirán hojas impresas.

Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia o Permiso de Protección Temporal junto con el DNI del país.

Recuerden que, los documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional, deben ser presentados desde el aplicativo . No se aceptarán fotografías e impresiones .

Pero además tengan en cuenta que está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puede acarrear la anulación del examen. Si los lleva, deberá dejarlos en una bolsa de seguridad, a la que tendrá acceso sólo al finalizar el examen.

Los horarios:

Se debe estar en el lugar de citación a tiempo. Si aún no sabe cuál es, aquí explicamos cómo consultarlo.

La jornada de la mañana iniciará a las 7:00 a.m. Cuando finalice, hacia mediodía, los estudiantes deben salir y regresar en la tarde.

La jornada de la tarde iniciará a la 1:30 p.m.

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La prueba

En la primera sesión los estudiantes responderán 131 preguntas de las áreas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales.

En la jornada de la tarde las áreas son las mismas, excepto Lectura Crítica, que será reemplazada por preguntas de inglés y en la que los estudiantes tendrán que resolver 147 preguntas.

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