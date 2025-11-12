Universidad del Atlántico: juez deja en firme designación de Leyton Barrios como rector

Leyton Barrios, exsecretario de Educación del Atlántico, fue designado como rector de la Universidad del Atlántico. Foto: Universidad del Atlántico

Un nuevo capítulo se suma a la disputa por la rectoría de la Universidad del Atlántico. Recientemente, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla se pronunció sobre la tutela que había sido interpuesta en contra del plantel y su Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las instituciones de educación superior.

Los demandantes buscaban la suspensión de los efectos de la Resolución n.°. 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral, en la cual se designa a Leyton Daniel Barrios Torres, exsecretario de Educación del departamento, como rector del plantel.

El juzgado, en un fallo emitido el 11 de noviembre, ordenó declarar improcedente esta acción de tutela y dejó en firme la designación de Barrios como rector. Además, anuló una reciente resolución emitida por el Comité Electoral, mediante la cual se invalida dicha designación.

En el fallo también ordenó remitir “a la Corte Constitucional la presente acción de tutela para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado el presente fallo, conforme a las directrices señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura”.

Esta acción de tutela fue interpuesta por Álvaro González Aguilar, vicerrector de Bienestar Universitario, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández, exrector de la institución. Los tres demandantes aspiraban a la carrera por la rectoría de este plantel, la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano.

En la acción de tutela argumentaban que, al parecer, se les habrían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.

Después de que se conociera la noticia, la institución, por medio de un comunicado, aseguró que “con este fallo, la justicia respalda la institucionalidad universitaria y la plena vigencia de las decisiones adoptadas por el Consejo Superior Universitario, ratificando la confianza en los procedimientos democráticos y la estabilidad de la Universidad del Atlántico”.

Cabe recordar que en la institución se canceló la asamblea multiestamentaria que estaba prevista para este martes 11 de noviembre. Las razones, como denunció en sus redes sociales el ministro de Educación, Daniel Rojas, fueron las denuncias sobre agresiones a estudiantes y una supuesta infiltración de personas ajenas al plantel.

📚 Lo que debe saber de la designación de rector en la U. del Atlántico

La designación de Barrios como rector no ha caído muy bien entre la comunidad educativa de la universidad, que es la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano.

Como lo hemos contado en estas páginas, una de las razones que explican por qué es tan llamativa la rectoría de esta institución es el presupuesto que maneja: para 2025, ha administrado cerca de COP $445.000 millones. A esto se suma, a que este cargo es codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char.

Una de las principales controversias que marcó el camino hacia la rectoría fue la modificación del artículo 29 del Estatuto del CSU, que permite la reelección del rector por una única vez para un periodo de cuatro años, ya sea de manera inmediata o en un periodo posterior. Este cambio es importante, porque habilitó a Danilo Hernández, reciente rector y cercano a la familia Char, a aspirar a un segundo periodo.

Sin embargo, los Char llegaron divididos a la designación del rector. La consulta a la comunidad educativa, que se encarga de conocer la opinión de los estudiantes, docentes y administrativos, fue la muestra perfecta de esa división. Los resultados, aunque no deciden quién será el rector o la rectora, sí son fundamentales para determinar quiénes son los cinco aspirantes que continúan.

Hernández ganó la consulta con más de seis mil votos, pero solo contó con el apoyo de Arturo Char, exsenador investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y por corrupción electoral, quien incluso se reunió con líderes estudiantiles para impulsar al rector y hasta le sacó una canción a pocos días de la contienda.

Las cartas de Fuad Char, padre de Arturo y cabeza del clan, estaban jugadas por Leyton Barrios, quien se desempeñaba como secretario de Educación del Atlántico y había sido concejal de Cambio Radical. En la consulta quedó en tercer lugar, con 3.496 votos.

Wilson Quimbayo era el candidato más afín al Gobierno. Además de ser el más distante del gobernador actual, Eduardo Verano de la Rosa, quien también mantiene una estrecha relación con los Char, ha recibido apoyo del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Los otros dos candidatos eran Álvaro González, actual vicerrector de Bienestar Universitario, y el docente Alcides Padilla.

