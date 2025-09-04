No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Educación

Información sobre el examen Saber Pro de Juliana Guerrero no es oficial: ICFES

Tras las denuncias de que Juliana Guerrero, nombrada viceministra de Juventudes, no presentó el examen Saber Pro, la entidad anunció una investigación para determinar si su sistema fue hackeado.

Redacción Educación
04 de septiembre de 2025 - 04:04 p. m.
Juliana Guerrero fue nombrada recientemente como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
Juliana Guerrero fue nombrada recientemente como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
Foto: Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Esta semana, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que Juliana Guerrero, recién nombrada viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, no habría presentado su examen Saber Pro, uno de los requisitos legales para graduarse como profesional.

Las dudas surgieron luego de que, al postular su hoja de vida para el cargo, Juliana Guerrero cambiara su formación profesional en un término de dos semanas. Inicialmente asegurando que tenía formación técnica, a la que luego se sumó un título profesional como contadora de la Fundación Universitaria San José.

Vínculos relacionados

Buscan que Gobierno vuelva a subsidiar la tasa de interés en créditos del Icetex
Estas son las fechas claves para el concurso de empleo del SENA, ¿cómo aplicar?
Arqueología de los campos de batalla, tras las huellas del combate

En las primeras horas de la mañana se conoció un pronunciamiento por parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), encargado de aplicar estas pruebas y administrar la información referente a estas.

Según el Icfes, la información presentada por Pedraza en las denuncias no es oficial y no fue suministrada por ellos. “El Instituto ha iniciado labores que permitan determinar si nuestro sistema de información ha sido hackeado, alterado o manipulado y si dicha acción ha vulnerado derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico colombiano”, indicaron en el comunicado.

De acuerdo a esa investigación, el Icfes asegura que podría tomar acciones legales en contra de quienes hayan utilizado y divulgado esta información de manera indebida.

Es importante recordar que la información que se suministra al Icfes en el marco de la presentación de exámenes como el Saber Pro está protegida por la ley de Habeas Data y que el Icfes es el encargado de la custodia de estos datos.

Guerrero, cuyo nombramiento ha recibido también cuestionamientos sobre su falta de experiencia profesional, también se pronunció tras el comunicado del Instituto. “Iniciaré acciones legales contra la representante Jenifer Pedraza por las afirmaciones realizadas, desmentidas hoy por el ICFES, que investiga un posible hackeo de datos”, dijo a W Radio.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

ICFES

Saber Pro

Juliana Guerrero

Fundación Universitaria San José

Ministerio de la Igualdad

 

Martha Delgado(90800)Hace 9 minutos
Que pensarán las personas altamente capacitadas, con trayectoríia y experiencia, que podrían ocupar ese cargo. Igualdad de oportunidades no es nombrar a cualquier persona. Es poner en estos cargos a personas que puedan desempeñarlos, sin ser amigo de los nominadores.
Mauricio(24609)Hace 12 minutos
un diploma chimbo, para Juliana Guerrero? la fundación universitaria San Jose presente !
LUISA FERNANDA CASTRO HERNANDEZ(56192)Hace 17 minutos
Estas universidades e instituciones ques e prestan para estos fraudes, no merecen ser consideradas por sus estudiantes como entidades de confianza. ¿ No deberian haber inicado un proceso sancionatorio? O será que los delitos que benefician al presidente de la republica precriben de inmediato?. Julian Guerrero debe ir a la carcel por falsedad en docuemntos publicos y fraude.
Carlos (63194)Hace 18 minutos
Una buena trepadora la señorita Guerrero, su único mérito es limpiarle muy bien el sable a Petro.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar