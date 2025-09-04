Información sobre el examen Saber Pro de Juliana Guerrero no es oficial: ICFES

Juliana Guerrero fue nombrada recientemente como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Foto: Gustavo Torrijos

Esta semana, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que Juliana Guerrero, recién nombrada viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, no habría presentado su examen Saber Pro, uno de los requisitos legales para graduarse como profesional.

Las dudas surgieron luego de que, al postular su hoja de vida para el cargo, Juliana Guerrero cambiara su formación profesional en un término de dos semanas. Inicialmente asegurando que tenía formación técnica, a la que luego se sumó un título profesional como contadora de la Fundación Universitaria San José.

En las primeras horas de la mañana se conoció un pronunciamiento por parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), encargado de aplicar estas pruebas y administrar la información referente a estas.

Según el Icfes, la información presentada por Pedraza en las denuncias no es oficial y no fue suministrada por ellos. “El Instituto ha iniciado labores que permitan determinar si nuestro sistema de información ha sido hackeado, alterado o manipulado y si dicha acción ha vulnerado derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico colombiano”, indicaron en el comunicado.

De acuerdo a esa investigación, el Icfes asegura que podría tomar acciones legales en contra de quienes hayan utilizado y divulgado esta información de manera indebida.

Es importante recordar que la información que se suministra al Icfes en el marco de la presentación de exámenes como el Saber Pro está protegida por la ley de Habeas Data y que el Icfes es el encargado de la custodia de estos datos.

Guerrero, cuyo nombramiento ha recibido también cuestionamientos sobre su falta de experiencia profesional, también se pronunció tras el comunicado del Instituto. “Iniciaré acciones legales contra la representante Jenifer Pedraza por las afirmaciones realizadas, desmentidas hoy por el ICFES, que investiga un posible hackeo de datos”, dijo a W Radio.

