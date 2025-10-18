Informe advierte sobre situación crítica de la calidad de la educación en Colombia

Los autores se basaron en los resultados de las Pruebas Saber 11°. “Aunque estas pruebas estandarizadas no capturan la totalidad de los procesos que inciden en la calidad educativa, constituyen el principal referente para monitorearla”, aseguran. Foto: Icfes

El Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi (Cali), publicó recientemente el informe ‘Calidad educativa en la educación media en Colombia’, en el que advierten sobre la crítica situación de la calidad educativa en Colombia.

Sus autores, Juliana Ruiz Patiño y Santiago Navia Jaramillo, especialistas del Observatorio, analizaron los resultados de las Pruebas Saber 11°, que son aplicadas por el ICFES.

“Aunque estas pruebas estandarizadas no capturan la totalidad de los procesos que inciden en la calidad educativa, constituyen el principal referente para monitorearla”, explicaron los autores del documento.

En términos generales, las cifras muestran que la proporción de estudiantes que alcanzan un nivel adecuado en matemáticas y lectura crítica, dos de las cuatro áreas evaluadas por las pruebas, además de ciencias naturales y sociales, y ciudadanas, se ha mantenido estable en los últimos años, con ligeras mejoras tras la pandemia por covid-19.

Lo crítico, agregan en el informe, es que solo 1 de cada 4 jóvenes que culminan la educación media logra desarrollar de manera integral las cuatro competencias básicas.

Si el énfasis se hace sobre las matemáticas y la lectura crítica, dos áreas que los autores califican como claves, solo 1 de cada 2 estudiantes del grado 11° logra niveles adecuados de preparación.

Otros de los hallazgos claves del informe, apuntan a que el 30 % de los estudiantes que están a punto de graduarse no alcanza niveles satisfactorios en ninguna de las cuatro áreas evaluadas. En contraste, solo 23 % de los estudiantes sí lo hacen.

El informe también revela desigualdades territoriales. En municipios como Envigado y Armenia, cerca del 40 % de los estudiantes alcanzan niveles adecuados en las cuatro áreas. En municipios de Chocó y La Guajira, como Uribia, menos de 3 % obtuvieron resultados similares.

Ruiz, quien además es la directora del Observatorio, señaló que “los resultados muestran una deuda profunda con la juventud colombiana: no solo no estamos logrando que permanezcan en el sistema educativo, sino que tampoco estamos garantizando aprendizajes que transformen vidas. Lo más grave es que estos resultados corresponden a quienes sí terminaron la educación media y presentaron la prueba. El panorama sería aún más crítico si consideramos a quienes no lograron llegar”.

Gloria Bernal, investigadora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (Bogotá), apuntó que “el país está graduando jóvenes con títulos, pero sin las herramientas necesarias para avanzar. Bien sugiere el informe que mejorar la calidad ya no es una opción: es una urgencia económica y social”.

