Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Educación

Informe advierte sobre situación crítica de la calidad de la educación en Colombia

Un documento elaborado por la Universidad Icesi, revela que solo 1 de cada 4 jóvenes que termina la educación media logra desarrollar de manera integral las cuatro competencias básicas que evalúan las Pruebas Saber 11°. “Los resultados muestran una deuda profunda con la juventud colombiana”, asegura una de las investigadoras.

Redacción Educación
18 de octubre de 2025 - 02:52 p. m.
Los autores se basaron en los resultados de las Pruebas Saber 11°. “Aunque estas pruebas estandarizadas no capturan la totalidad de los procesos que inciden en la calidad educativa, constituyen el principal referente para monitorearla”, aseguran.
Los autores se basaron en los resultados de las Pruebas Saber 11°. “Aunque estas pruebas estandarizadas no capturan la totalidad de los procesos que inciden en la calidad educativa, constituyen el principal referente para monitorearla”, aseguran.
Foto: Icfes
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi (Cali), publicó recientemente el informe ‘Calidad educativa en la educación media en Colombia’, en el que advierten sobre la crítica situación de la calidad educativa en Colombia.

Sus autores, Juliana Ruiz Patiño y Santiago Navia Jaramillo, especialistas del Observatorio, analizaron los resultados de las Pruebas Saber 11°, que son aplicadas por el ICFES.

Vínculos relacionados

La explicación de la Universidad Nacional sobre los desmanes ocurridos el viernes en el campus
Consejo de Estado anula elección de rector de U. Tecnológica del Chocó, ¿qué sigue?
Universidad del Atlántico: no se contempla la suspensión de las actividades académicas

“Aunque estas pruebas estandarizadas no capturan la totalidad de los procesos que inciden en la calidad educativa, constituyen el principal referente para monitorearla”, explicaron los autores del documento.

En términos generales, las cifras muestran que la proporción de estudiantes que alcanzan un nivel adecuado en matemáticas y lectura crítica, dos de las cuatro áreas evaluadas por las pruebas, además de ciencias naturales y sociales, y ciudadanas, se ha mantenido estable en los últimos años, con ligeras mejoras tras la pandemia por covid-19.

Lo crítico, agregan en el informe, es que solo 1 de cada 4 jóvenes que culminan la educación media logra desarrollar de manera integral las cuatro competencias básicas.

Si el énfasis se hace sobre las matemáticas y la lectura crítica, dos áreas que los autores califican como claves, solo 1 de cada 2 estudiantes del grado 11° logra niveles adecuados de preparación.

Otros de los hallazgos claves del informe, apuntan a que el 30 % de los estudiantes que están a punto de graduarse no alcanza niveles satisfactorios en ninguna de las cuatro áreas evaluadas. En contraste, solo 23 % de los estudiantes sí lo hacen.

El informe también revela desigualdades territoriales. En municipios como Envigado y Armenia, cerca del 40 % de los estudiantes alcanzan niveles adecuados en las cuatro áreas. En municipios de Chocó y La Guajira, como Uribia, menos de 3 % obtuvieron resultados similares.

Ruiz, quien además es la directora del Observatorio, señaló que “los resultados muestran una deuda profunda con la juventud colombiana: no solo no estamos logrando que permanezcan en el sistema educativo, sino que tampoco estamos garantizando aprendizajes que transformen vidas. Lo más grave es que estos resultados corresponden a quienes sí terminaron la educación media y presentaron la prueba. El panorama sería aún más crítico si consideramos a quienes no lograron llegar”.

Gloria Bernal, investigadora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (Bogotá), apuntó que “el país está graduando jóvenes con títulos, pero sin las herramientas necesarias para avanzar. Bien sugiere el informe que mejorar la calidad ya no es una opción: es una urgencia económica y social”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Noticias Educación

Educación

Educación en Colombia

Pruebas Saber 11°

Pruebas Saber

Calidad en la educación

 

Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 5 minutos
Cualquier puede ver que en los centros urbanos como Envigado, con todo en la mano y esos paisas tan inteligentes, pues es diferente a la Guajira, abandonada toda la existencia de la República. Los docentes hacen todos los esfuerzos para dictar su cátedra que es su única misión; mas encima intentar orientar a niños y jóvenes, sin hogares, sin recursos económicos, desplazados, tantos con situaciones sicológicas delicadas, el marginamiento . Eso hemos heredado de una casta política corrupta.
william pineros(75140)Hace 6 minutos
Informe pobrismo!
Mario OROZCO G.(16018)Hace 31 minutos
Es apenas obvio, con los de Fecode en paro casi permanente, además de su negativa a su evaluación por su mala preparación.
Maria Paula Gonzalez Avila(gpes8)Hace 33 minutos
El dato es un componente, pero falta mas información y mas que información falta conocimiento. Esto requiere estudios etnógraficos y participativas que nos aporten elementos para poner en contexto los datos. De eso se voiene hablando hacer décadas, pero qué se está haciendo? Mas de lo mismo. "Toda la escuela hay que cerrarla" escribe el psiquiatra Guillermo Carvajal.
MARIA MALAGON(32867)Hace 56 minutos
Descubrieron que el agua moja. Bueno, al menos, hicieron el estudio, ojalá sea útil. Lastimosamente los gobiernos poco o nada se ocupan de la calidad de la educación, eso no ha sido una prioridad en este país.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.