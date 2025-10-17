Universidad del Atlántico: no se contempla la suspensión de las actividades académicas Foto: Universidad del Atlántico

Durante los últimos días, la incertidumbre y la tensión han sido las protagonistas en la Universidad del Atlántico. La principal razón es la designación de rector para el período 2025 - 2029. De hecho, el pasado 14 de octubre se registraron una serie de actos vandálicos en la sede Norte de la institución, que incluyó un incendio frente de las oficinas de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social.

Ahora, en un reciente comunicado, Josefa Cassiani, quien se desempeñaba como Secretaria General y ahora asume como rectora encargada, aseguró que las puertas de la institución están abiertas al diálogo con todos los actores universitarios. También aclaró que, por el momento, no se contempla la posibilidad de que se suspendan las actividades académicas.

Según dijo Cassiani, ya se ha instalado una mesa de diálogo, con el objetivo de “escuchar a los jóvenes, para socializar de viva voz cuál es realmente el trámite para el tema de la designación de rector”. Entre las conclusiones a las que han llegado luego de las primeras conversaciones, añadió, es que “en algunos casos pueden tener la razón, en otros tienen desinformación y eso es lo que realmente no queremos”.

En medio de las diversas confrontaciones que se han presentado en los últimos días, los trabajadores de la institución (principalmente los administrativos) pidieron reforzar la seguridad dentro del campus o contemplar la posibilidad de hacer trabajo remoto.

Entre los argumentos que presentaron están que varios de los trabajadores administrativos son personas de edad avanzada y, algunos de ellos, presentan problemas de salud (como pacientes cardíacos) que se pueden ver alterados con estos actos vandálicos.

A pesar de estas circunstancias, Cassiani, rectora (e) de la institución, radicó el presupuesto para el próximo año ante el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión en las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Este documento presupuestal regirá entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026. Con los COP 494.000 millones solicitados, explicaron las directivas, “se busca garantizar el adecuado funcionamiento institucional, la continuidad en la prestación de los servicios académicos y administrativos, y el cumplimiento de las metas estratégicas contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional 2022 - 2031″.

Cassiani aseguró que el desarrollo de este proyecto contó con la participación activa de la comunidad universitaria, por medio de jornadas de socialización, capacitaciones y discusiones en los Consejos de Facultad. Allí se “analizaron y ajustaron las proyecciones de ingresos y gastos para el próximo año”, precisó.

La puja política por la rectoría de la Universidad del Atlántico

El proceso de designación de rector, como hemos contado en estas páginas, ha estado marcado por una puja política que enfrenta al poder político regional, representado en el clan de los Char, con el Gobierno Nacional, puntualmente Armando Benedetti, ministro del Interior.

Una de las razones que explican por qué es tan atractivo este cargo es por la plata: La Universidad del Atlántico maneja un presupuesto que asciende cada año a medio billón de pesos. Para que lo dimensione, eso es más que el presupuesto de Ministerios como el de Ciencia, que fue de alrededor de 300.000 millones en 2024.

Estas razones han hecho que este cargo sea codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char. Además, ad portas de la campaña electoral que elegirá al próximo presidente, se trata de un fortín clave.

A este tramo final del camino por la rectoría llegan Danilo Hernández (exrector y ficha de Arturo Char); Leyton Barrios (actual secretario de Educación del Atlántico y exconcejal de Cambio Radical, quien es apoyado por Fuad Char); Wilson Quimbayo (quien recibe el respaldo de Benedetti); Álvaro González (actual vicerrector de Bienestar Universitario y quien, al parecer, también cuenta con el voto de los Char); y el docente Alcides Padilla.

