Integrantes del Congreso de los Pueblos ya se retiraron de la Universidad Nacional

Miembros de la Minga indígena durante su llegada y estadía en la Universidad Nacional de Colombia para asistir a las movilizaciones del día del trabajo – 01 de Mayo Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad Nacional sede Bogotá, a través de un comunicado publicado en horas de la noche de este sábado 18 de octubre, dio a conocer que las personas integrantes al Congreso de los Pueblos que permanecían en el campus de la universidad iniciaron el proceso de retorno a sus territorios.

La llegada de los integrantes del Congreso de los Pueblos se dio en las primeras horas de la mañana del lunes 13 de octubre. Sin embargo, como reconoció Carolina Jiménez, vicerrectora de la sede en la capital del país, las directivas de la universidad no habían dado autorización para este ingreso.

A lo largo de la semana, las distintas personas que arribaron a la institución educativa, ocuparon espacios como el edificio de Clínicas odontológicas, la Concha Acústica, el Estadio de Atletismo y los Coliseos Auxiliares.

“Desde la mañana, las divisiones de Administración, Mantenimiento y Control de Espacios Físicos y de Vigilancia y Seguridad (DVS) de la sede Bogotá, iniciaron la revisión del estado de los distintos espacios. La División de Logística llevará a cabo una jornada de limpieza el domingo 19 de octubre, con el fin de habilitarlos para el 20 de octubre”, agregó la institución este sábado.

Como contamos en las páginas de este diario, el Congreso de los Pueblos convocó en las principales ciudades del país jornadas de movilización a lo largo de la semana pasada.

Tras varios días de manifestaciones, protestas y enfrentamientos con miembros de la Fuerza Pública, en la noche del viernes el Gobierno Nacional anunció un acuerdo con los líderes del movimiento, que incluye mesas de diálogo en las regiones, así como el cese de los bloques y concentraciones en diversos puntos de la ciudad.

Mientras tanto, la Universidad Nacional recordó que “nuestras instalaciones no cuentan con las condiciones adecuadas para el alojamiento de personas y los protocolos de emergencia no están diseñados para mitigar los riesgos que implican este tipo de eventos no autorizados”.

A pesar de los esfuerzos, apuntó la universidad, “es imposible atender este tipo de contingencias, que afectan la continuidad de nuestros procesos misionales, pese a lo cual se llevaron a cabo las actividades académicas de docencia, investigación y extensión”.

Finalmente, la institución educativa hizo un llamado a la reflexión “sobre el cuidado colectivo de los campus, su reconocimiento como territorios de paz y el valor que tienen las universidades para el conjunto de la nación colombiana”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺