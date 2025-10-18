Universidad Tecnológica del Chocó tiene nuevo rector encargado: van tres este año

Universidad Tecnológica del Chocó. Foto: Ministerio de Educación

Los últimos dos años han sido difíciles para la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), la universidad pública más importante del departamento. La crisis incluye un rector capturado por posible corrupción, medidas de vigilancia ordenadas por el Ministerio de Ambiente y tres rectores en lo que va del año.

El Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de dirección y gobierno de las universidades públicas del país, designó este viernes 17 de octubre como rector encargado a Milton Henry Perea, quien se desempeña como Vicerrector de Docencia.

Con el encargo por un mes, Perea será el tercer rector de la institución educativa en lo que va del año.

El Vicerrector de Docencia llega a reemplazar a Luis Alfredo Giraldo, quien había sido designado en febrero de este año por el Ministerio de Educación a través de una resolución.

Sin embargo, como contamos en esta nota, a finales de septiembre la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución proferida por el Ministerio de Educación.

Justamente, el CSU de la universidad se reunió este viernes para revisar la situación jurídica y plantear alternativas ante el fallo del alto tribunal. Esta fue la razón por la que se designó como rector, por un mes, a Milton Henry Perea.

Este encargo, agregó la UTCH en un comunicado, “permitirá dar continuidad a los procesos institucionales mientras el Consejo Superior adelanta las acciones necesarias para la designación en propiedad del cargo de rector”.

Un rector capturado y una rectora que no aceptó el cargo

En marzo de 2018, David Emilio Mosquera Valencia, se posesionó como rector de la UTCH. El 18 de noviembre de 2024, cuando cumplía su último día al frente de la institución educativa, unidades del CTI de la Fiscalía, en coordinación con el Gaula, lo capturaron.

A Mosquera se le investiga por las posibles irregularidades que se habrían cometido en un proyecto de inversión para el mejoramiento del sector maderero, financiado con $15.500 millones provenientes de regalías.

Ante esta situación, la rectoría de la UTCH quedó vacante. En febrero de este año, el Ministerio de Educación nombró a Vanessa Sánchez Ruiz como rectora de la universidad. Sin embargo, Sánchez no se posesionó, pues no aceptó el cargo. Días después, la cartera designó a Giraldo, quien salió recientemente por la sentencia del Consejo de Estado.

