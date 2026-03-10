Juliana Guerrero reapareció en sesión que designó al nuevo rector de la U. Popular del Cesar Foto: Gustavo Torrijos

La sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar, citada para el 9 de marzo, tenía como propósito designar al nuevo rector de la institución. Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue la participación de Juliana Guerrero, quien está involucrada en una investigación por la presunta obtención irregular de títulos universitarios.

Guerrero fue designada como viceministra de Juventudes del gobierno del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía la investiga por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un proceso relacionado con la supuesta expedición de títulos universitarios irregulares en la Fundación Universitaria San José.

La Fiscalía citó para este martes 10 de marzo, a las 9:00 a. m., la audiencia de imputación contra Guerrero. Su presencia en la sesión del CSU de la Universidad Popular del Cesar, sin embargo, ha generado críticas, pues la funcionaria no se presentó a la audiencia programada para el pasado 27 de febrero.

En un video compartido por la institución se observa a Guerrero participando en la discusión y votando en la decisión que llevó a la designación de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la universidad para el período 2026-2030.

El voto de Guerrero, quien asistió como delegada del presidente Gustavo Petro, se sumó al del Ministerio de Educación, exrectores y representantes de los estamentos académicos y docentes, lo que permitió definir la elección.

La rectoría de la Universidad Popular del Cesar es un cargo muy importante en el departamento, pues maneja un presupuesto cercano a los COP 170.000 millones anuales, siendo una de las entidades públicas más grandes de Valledupar, después de la Alcaldía y la Gobernación. Cabe recordar que antes de la designación, un grupo de estudiantes había advertido que Echevarría no cumpliría con los requisitos para ocupar el cargo.

Las investigaciones contra Juliana Guerrero

La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, explicó que la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento domiciliaria contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, también vinculado al caso.

La investigación hace parte del escándalo que rodea a la exviceministra, pues, según la Fiscalía, habría obtenido títulos universitarios irregulares como contadora pública y tecnóloga en gestión contable, documentos que le permitieron presentarse para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes.

Según la fiscal Jaramillo Rivera, los documentos para la contratación de Guerrero se hicieron públicos en agosto de 2025, aunque habrían sido expedidos el 1 de julio de ese mismo año “sin el cumplimiento de los requisitos legales”, pues, de acuerdo con la investigación, la funcionaria no habría asistido a clases ni presentado las Pruebas Saber.

