¿Está interesado en estudiar una maestría? Esta convocatoria del Icetex le puede interesar

El Icetex, en alianza con la ENAE Business School, de España, abrió recientemente dos convocatorias que cubren el 50 o el 80 % del costo de la matrícula para estudiar una maestría presencial, semipresencial o virtual en esta institución.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 15 de mayo de 2026, ofrece una serie de maestrías que comenzarán el 17 de septiembre y que se dictarán en inglés o español, dependiendo del programa. Además, en el caso de optar por la opción presencial, las clases serán dictadas en la sede de Murcia, España.

📚 Becas del 50 % en el ENAE Business School

✅ Cierre: 15 de mayo de 2026 a las 5:00 p.m.

✅ Oferente: ENAE Business School

✅ Duración del programa: 10 meses

✅ Fecha de inicio 17 de septiembre de 2026

✅ Ciudad: Murcia

✅ Tipo de curso: Presencial, semipresencial o virtual

✅ Idioma: Español

📒 ¿Quiénes se pueden postular?

Profesionales universitarios colombianos que residan en Colombia o que sean connacionales residiendo en el exterior.

Mayores de 21 años y menores de 60 años en el momento del cierre de la convocatoria.

Contar con el título profesional.

Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.5/5.0.

Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional.

Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del Icetex o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

📒 ¿Cuáles son las maestrías disponibles?

Dirección de Agronegocios. Se dictará en español.

Gestión de riesgos en las organizaciones. Se dictará en español.

International Trade. Se dictará en inglés.

Logística y Dirección de Operaciones. Se dictará en español.

📒 ¿Qué cubre la beca?

Son 40 becas que cubren el 50 % del valor de la matrícula.

Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con su estancia y estudios en España, como tiquetes aéreos o trámites migratorios.

📒 Documentos para postularse

Admisión definitiva a la universidad.

Cédula.

Certificado de notas de pregrado.

Título de pregrado.

Certificado de experiencia laboral - profesional.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

📚 Becas del 80 % en el ENAE Business School

✅ Cierre: 15 de mayo de 2026 a las 5:00 p.m.

✅ Oferente: ENAE Business School

✅ Duración del programa: 10 meses

✅ Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2026

✅ Ciudad: Murcia

✅ Tipo de curso: Presencial

✅ Idioma: Español

📒 ¿Quiénes se pueden postular?

El programa está dirigido a profesionales universitarios colombianos que residan en Colombia o que sean connacionales residiendo en el exterior.

Mayores de 21 años y menores de 60 años.

Contar con el título profesional.

Tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0 de pregrado.

Acreditar un mínimo de número de 24 meses de experiencia profesional.

Acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente a B2.

Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del Icetex o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

📒 ¿Cuáles son las maestrías disponibles?

Dirección de Agronegocios. Se dictará en español.

Gestión de riesgos en las organizaciones. Se dictará en español.

International Trade. Se dictará en inglés.

Logística y Dirección de Operaciones. Se dictará en español.

📒 ¿Qué cubre la beca?

Son cuatro becas que cubren el 80 % del valor de la matrícula.

Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con su estancia y estudios en España, como tiquetes aéreos o trámites migratorios.

📒 Documentos para postularse

Admisión definitiva a la universidad.

Cédula.

Certificado de notas de pregrado.

Título de pregrado.

Certificado de experiencia laboral - profesional.

Certificado de conocimiento de inglés.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

