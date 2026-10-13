Esta es la tercera persona que ocupa el cargo en lo que va corrido de 2026. La reunión del Consejo Directivo se dio el viernes 9 de octubre, el mismo día en el que se conoció una decisión judicial de segunda instancia…

La Universidad Autónoma del Caribe publicó una comunicación en la que informa sobre la elección de Ana Bernarda Sajer Maldonado como nueva rectora de la institución. La decisión fue tomada por el Consejo Directivo de la universidad con una asistencia de siete de sus miembros, cinco de los cuales votaron por Sajer para el cargo.

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La Universidad Autónoma del Caribe tiene nueva rectora, la tercera en lo que va del año

Esta es la tercera persona que ocupa el cargo en lo que va corrido de 2026. La reunión del Consejo Directivo se dio el viernes 9 de octubre, el mismo día en el que se conoció una decisión judicial de segunda instancia que revocó la restitución de Silvia Gette Ponce al cargo de rectora, en el que estuvo desde abril, como contamos en este artículo.

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Gette estuvo al frente de la Universidad Autónoma del Caribe entre 2003 y 2012, año en el que fue retirada del cargo en medio de un proceso por abuso de confianza y apropiación de fondos de la institución. Aunque Gette fue condenada años más tarde por esta investigación, una decisión confirmada por la Corte Suprema de Justicia, este año se conoció un fallo de primera instancia que reconocía que su salida del cargo en 2012 no había sido consecuencia de la investigación y que había vulnerado sus derechos.

En marzo de 2026, el Consejo Directivo había elegido a Jorge Senior como rector, con seis votos de nueve miembros de ese cuerpo administrativo. Sin embargo, Senior salió del cargo en abril, cuando se conoció el fallo de primera instancia que devolvió a Gette al cargo.

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Ahora, la segunda instancia aseguró que no era posible retornar a Gette a la rectoría, pues las condiciones y mecanismos de decisión de la universidad habían cambiado durante los 13 años en los que no estuvo allí. Tras la decisión, sin embargo, no regresó Senior al cargo, quien había sido elegido para el período 2026-2030.

En su lugar, el Consejo Directivo decidió nombrar a Sajer, lo que la convierte en la tercera rectora que tiene la institución desde marzo.

Sajer es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico, magíster en Educación de la Universidad Autónoma del Caribe y se desempeña como docente de esta última desde hace 23 años. Su elección, de acuerdo con la comunicación publicada por la institución, sería para el mismo período para el que ya había sido elegido Senior: 2026-2030.

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