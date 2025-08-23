La Universidad de La Guajira recibió luz verde para abrir programa de Medicina

Universidad de La Guajira.

El Ministerio de Educación anunció la aprobación del programa de Medicina en la Universidad de La Guajira. Esto se dio luego de pasar por los procesos de evaluación administrativa y de calidad académica que se adelantan para poder ofrecer programas de pregrado universitario.

“La institución entra a fortalecer su oferta académica y a responder a una de las mayores necesidades del departamento: contar con más profesionales de la salud formados en la región”, dijo el Mineducación en un comunicado.

La Universidad también se pronunció a través de sus redes sociales celebrando la decisión. “Hoy somos una de las cinco universidades públicas del Caribe colombiano en ofertar este programa de manera propia, un logro que cobra mayor fuerza al nacer desde La Guajira, un territorio que sigue demostrando su capacidad de formar talento, transformar realidades y proyectarse al mundo”, escribieron en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el programa de Medicina de la Universidad de La Guajira tendrá 20 escenarios de práctica, algo que permitirá que los estudiantes vayan a hospitales, clínicas y centros de atención como parte de su formación académica.

Durante el anuncio, la Uniguajira también posesionó en su cargo a la primera directora del programa. “Surisaday Gutiérrez Alturo, médica de la Universidad de Santander, especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría de Servicios de Salud, con estudios en Gerencia Estratégica en la Universidad Politécnica de Valencia y residente de segundo año en cirugía plástica y reconstructiva, quien asume el reto de liderar esta nueva etapa académica”, explicaron.

El programa aún no se encuentra en la página web de la institución. Una vez sea publicado allí, estarán abiertas las inscripciones y se conocerán las sedes en las que estará disponible. La Universidad cuenta con presencia en Riohacha, Maicao, Villanueva y Fonseca.

“El programa se suma a la oferta de 19 Instituciones de Educación Superior públicas que ya forman médicos en el país, consolidando una apuesta nacional por descentralizar la formación médica y permitir en territorios históricamente excluidos el acceso a carreras estratégicas en salud”, dijo el Mineducación.

