¿Busca estudiar un pregrado o posgrado? Icetex ofrece becas del 50, 70 y 100 %

La Comisión Nacional de Becas y el Icetex lanzaron una nueva convocatoria para becas que cubren el 50, 70 y 100 % de las matrículas de alguno de los programas de pregrado o posgrado en la Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología (ESEIT).
La convocatoria estará abierta hasta el 7 de septiembre a las 5:00 p.m. Los pregrados y las especializaciones comenzarán el 29 de septiembre y se dictarán en español. La modalidad y duración dependerá del programa que elija la persona interesada.
📚 Becas del 50 % para posgrados
🗓 Cierre: 7 de septiembre a las 17:00 p.m.
🗓 Idioma: Español
🗓 Fecha inicio de clases: 29 de septiembre de 2025
¿Quiénes pueden postularse?
📝 Mayores de 21 años y menor de 65 años.
📝Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior en Colombia.
📝 Tener un promedio mínimo de notas de 3,8/5,0 de pregrado.
📝 Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario, en áreas relacionadas con el programa de maestría que desea cursar.
📝 Contar con la admisión definitiva por parte de la institución educativa para alguno de los siguientes programas en el periodo 2025-2.
📝 Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.
¿Cuáles programas están disponibles?
📝 Especialización en Alta Gerencia: Será presencial en Bogotá y hay cinco becas disponibles.
📝 Especialización en Big Data Y Analítica de Datos: Será presencial en Bogotá y hay cinco becas disponibles.
📝 Especialización en Marketing Digital: Será presencial en Bogotá y hay diez becas disponibles.
📝 Especialización En Gerencia De Proyectos: Será virtual y hay diez becas disponibles.
¿Qué documentos son necesarios para postularse?
📝 Admisión definitiva al centro docente.
📝 Título universitario de pregrado.
📝 Certificado de notas de pregrado.
📝 Cédula de ciudadanía.
📝 Certificado de experiencia profesional relacionada.
📝 Certificado de residencia.
Si quiere conocer más sobre este convocatoria, puede visitar este enlace.
📚 Becas del 70 % para posgrados
🗓 Cierre: 5 de septiembre a las 17:00 p.m.
🗓 Idioma: Español
🗓 Fecha inicio de clases: Septiembre de 2025
¿Quiénes pueden postularse?
📝 Mayores de 21 años y menor de 65 años.
📝Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior en Colombia.
📝 Tener un promedio mínimo de notas de 4,0/5,0 de pregrado.
📝 Contar con la admisión definitiva por parte de la institución educativa para alguno de los siguientes programas en el periodo 2025-2.
📝 Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.
¿Cuáles programas están disponibles?
📝 Especialización en Big Data y Analítica de Datos: Será virtual y hay tres becas disponibles.
¿Qué documentos son necesarios para postularse?
📝 Admisión definitiva al centro docente.
📝 Título universitario de pregrado.
📝 Certificado de notas de pregrado.
📝 Cédula de ciudadanía.
📝 Certificado de condiciones socioeconómicas.
📝 Certificado de residencia.
Si quiere conocer más sobre este convocatoria, puede visitar este enlace.
📚 Becas del 100 % para pregrados
🗓 Cierre: 5 de septiembre a las 17:00 p.m.
🗓 Idioma: Español
🗓 Fecha inicio de clases: 29 de septiembre de 2025
¿Quiénes pueden postularse?
📝 Tener 16 años y hasta 21 al momento del cierre de la convocatoria.
📝 Se evaluará el puntaje global de las Pruebas Saber 11 conforme al puntaje requerido.
📝 Haber culminado el bachillerato en una institución educativa colombiana reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.
📝 Contar con la admisión definitiva por parte de la institución educativa para alguno de los siguientes programas en el periodo 2025-2.
📝 Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.
¿Cuáles programas están disponibles?
📝 Ingeniería de Petróleo y Gas: Será presencial y hay tres becas disponibles.
📝 Publicidad y Mercadeo: Será presencial y hay tres becas disponibles.
📝 Administración de Empresas: Será presencial y hay dos becas disponibles.
¿Qué documentos son necesarios para postularse?
📝 Admisión definitiva al centro docente.
📝 Título de bachiller.
📝 Resultados pruebas de Estado ICFES Saber 11.
📝 Autorización padres de familia.
📝 Certificado de condiciones socioeconómicas.
Si quiere conocer más sobre este convocatoria, puede visitar este enlace.
