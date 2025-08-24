La Universidad de Stanford ofrece cursos virtuales gratuitos, ¿cómo inscribirse?

Los cursos se pueden tomar desde cualquier parte del mundo. Foto: Pexels

La Universidad de Stanford, una de las más reconocidas en el mundo, tiene abierta su oferta de cursos virtuales. La inscripción no tiene ningún costo y el catálogo ofrece formación en diferentes áreas de conocimiento.

“Stanford Online es el portal de aprendizaje en línea de Stanford, que ofrece a estudiantes de todo el mundo acceso a las oportunidades de educación extendida, desarrollo profesional y aprendizaje continuo de Stanford. Nuestro amplio catálogo de contenido con créditos, profesional, gratuito y abierto ofrece diversas maneras de ampliar tu aprendizaje, impulsar tu carrera y enriquecer tu vida”, indica la institución en la página web.

La oferta de cursos es administrada por el Centro de Stanford para el Desarrollo Profesional en la categoría de Cursos virtuales masivos y abiertos (MOOC, por su sigla en inglés). Allí se ofrecen profundizaciones en áreas como la medicina, la ingeniería o las ciencias naturales.

Algunos ejemplos son mecánica cuántica, termodinámica, atención médica y preparación para crisis, o implementación de telesalud. Este tipo de cursos requieren conocimientos previos en las áreas en las que se enfocan.

Sin embargo, también se ofrecen cursos introductorios, como principios de economía, fundamentos de programación en diferentes software y cómo aprender matemáticas. Para este tipo de cursos no se requieren conocimientos previos.

La oferta de cursos también incluye algunos dirigidos a mejorar las llamadas habilidades blandas, como el relacionamiento profesional, la comunicación en entornos laborales o el pensamiento crítico.

En los cursos, aunque se encuentran en inglés, es posible encontrar la traducción de los contenidos en español. Están diseñados para tener varias semanas de duración, dedicando algunas horas por semana, y con un aprendizaje en el que el estudiante marca el ritmo de estudio.

Para acceder a los cursos debe ingresar a la página web de Stanford Online, revisar el curso al que desea inscribirse y seguir las instrucciones para hacerlo. También, algunos cursos ofrecen la posibilidad de certificarse al terminar, para lo cual deberá pagar un valor que varía según el curso y que podría requerir un proceso de evaluación.

