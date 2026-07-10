Universidad de Antioquia: Luquegi Gil Neira se posesiona oficialmente como rector

Luquegi Gil Neira, nuevo rector de la Universidad de Antioquia. Creditos: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

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Luquegi Gil Neira, rector designado de la Universidad de Antioquia (UdeA) para el período 2026-2029, asumió oficialmente su cargo, luego de que se efectuara el trámite administrativo del acta de posesión, un documento clave que fue suscrito por él y por Mónica Patricia Ospina Londoño, presidenta del Consejo Superior Universitario y secretaria de Educación de Antioquia.

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La posesión se da luego de que el Ministerio de Educación diera a conocer el pasado 3 de julio que daba por terminada la medida de reemplazo de rector en la Universidad de Antioquia, la cual había sido adoptada en diciembre del año pasado en medio de una vigilancia especial.

Según la cartera, Héctor Iván García García, quien había sido designado como rector en encargo, “cumplió a cabalidad con la finalidad de su encargo. Durante su periodo, se impulsaron los ajustes administrativos necesarios y se lideró la construcción y entrega de los Planes de Mejoramiento Institucional”.

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En diálogo con El Espectador, Gil Neira contó que la institución tiene un déficit estructural acumulado de cerca de COP 367.000 millones. Además, dijo que anualmente les queda faltando entre COP 50.000 y 60.000 millones para lograr un equilibrio entre ingresos y gastos.

Frente a esta situación, señaló que desde su rectoría buscará “garantizar la sostenibilidad financiera. De acuerdo con los informes públicos que conozco hasta ahora, el flujo de caja indica que la universidad puede terminar el año pagando todas sus obligaciones sin retrasos”.

Otro de los puntos clave de los que habló Gil Neira fue el Hospital Alma Mater, que en la actualidad tiene una deuda con la universidad de COP 160.000 millones. Sobre este tema indicó que avanzarán “en ejercicios administrativos que permitan lograr mayores eficiencias, sin afectar nunca el derecho a la salud y garantizando también el pago a los trabajadores del sistema de salud”.

El plan de gobierno de Gil Neira, detalló la universidad en un comunicado, se centra en enfrentar la crisis sistémica que atraviesa la institución.

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