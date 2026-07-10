¿Va a presentar las pruebas Saber del ICFES el 26 de julio? Esto es lo que debe saber

El examen Saber 11 es uno de los requisitos para acceder a la educación superior en Colombia. Foto: Mineducación

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), por medio de sus redes sociales, dio a conocer que a partir de este viernes, 10 de julio, las personas que presentarán la prueba Saber 11 Calendario A, Pre Saber o Validación del Bachillerato Académico, podrán conocer su lugar de citación.

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“Recuerda que la citación no será enviada a tu correo electrónico. Deberás consultarla directamente en nuestra página web”, dijo la entidad en la publicación y recordó que las pruebas se aplicarán el domingo 26 de julio.

📚 ¿Cómo revisar el punto de citación de la prueba?

El Icfes recuerda que es fundamental consultar su citación a tiempo y ubicar el sitio de aplicación. Este podrá conocerse a través de la página web de la entidad. Luego deberá buscar la sección “Citaciones” o ingresar a PRISMA y, finalmente, iniciar sesión con usuario y contraseña.

📚 ¿Qué evaluará la prueba?

Este examen se encargará de evaluar competencias genéricas, entre las que están razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés.

Ese mismo 26 de julio se llevará a cabo la prueba Saber 11 Calendario A, Pre Saber o Validación del Bachillerato Académico.

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En cuanto a las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre, de acuerdo al calendario de la entidad, está previsto que se presenten el 6 de septiembre y los resultados estarán disponibles desde el 22 de diciembre.

📚 ¿Cuándo se conocerán los resultados de la prueba?

Los puntajes individuales de Saber 11 serán publicados en la página web del ICFES el 25 de septiembre de 2026 y quienes presenten el Pre Saber o el examen de Validación del Bachillerato Académico podrán consultar sus resultados a partir del 2 de octubre.

📚 ¿Cuáles son los elementos que deben llevar los estudiantes?

Documento de identidad.

Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia o Permiso de Protección Temporal junto con el DNI del país.

Lápiz con mina No.2.

Borrador de nata.

Tajalápiz.

Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, ya que esto puede acarrear la anulación del examen.

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