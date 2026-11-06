Los hallazgos a los que se refiere están relacionados con recursos ejecutados en la administración de Gustavo Petro y que, a su juicio, "son delicados y requieren la investigación pronta y oportuna de los organismos de control".

El presidente del Icetex, Richard Caicedo Rico, apareció en un video publicado por la Presidencia de la República, en el que hace varios anuncios sobre una serie de hallazgos que encontró al interior de la entidad y que, al parecer, comprometen, recursos públicos.

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Las denuncias del presidente del Icetex sobre lo que encontró en esa entidad

Como explicó en el video, se derivan de una solicitud que le hizo a su equipo el 18 de agosto. Le ordenó revisar cada contrato e identificar el destino de los recursos de los últimos cuatro años.

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Según Caicedo Rico, encontraron varias cosas que, su parecer, son inquietantes. La primera es que la entidad sufrió recortes cercanos a COP 1,75 billones y los créditos aprobados pasaron de 70.000 en 2024 a 10.621 en 2025.

"Además, se eliminaron en 2026 los recursos del subsidio a la tasa, afectando a cerca de 200.000 jóvenes colombianos", señaló.

De acuerdo con el presidente de la entidad, además, se "comprometieron millonarios recursos en proyectos que eran inviables". A lo que se refiere es a la implementación de una cuenta de ahorro educativo voluntario que le permitiría ahorrar a las familias colombianas para la educación de sus hijos.

"Sin embargo, al revisar la cronología de su contratación encontramos una presunta inobservancia a los principios elementales de planeación y viabilidad financiera", advirtió Caicedo Rico.

Como explicó en el video, la anterior administración firmó un contrato por COP 534 millones para evaluar la factibilidad de ese proyecto. Ese estudio, del cual se recibieron las conclusiones en septiembre de 2025, indicó que el "programa de ahorro educativo voluntario no es viable ni factible. No existe un solo escenario de modelación financiera que garantice su sostenibilidad".

Pese a eso, añadió, se comprometieron recursos por cerca de COP 83.770 millones en contratos asociados al proyecto. Además del estudio de factibilidad, hubo uno relacionado con la estructuración jurídica del reglamento y otro con el desarrollo tecnológico.

"Lo que enciende las alarmas es que el contrato de tecnología, previsto para 5 años, en menos de un año ya registra entregas por más del 50 % de su valor, unos COP 48.700 millones para una plataforma de un producto que no puede salir al mercado porque no es viable y no cuenta con un reglamento aprobado", afirmó el presidente del Icetex.

Agregó que la "administración anterior también suscribió un contrato por COP 238 millones para la estructuración jurídica del reglamento de este proyecto. Se realizaron pagos parciales sin que exista una evidencia de que el reglamento haya sido radicado o aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Además, sin contar con viabilidad financiera ni aval regulatorio, se firmó un contrato cercano a los COP 83.000 millones de pesos para desarrollo tecnológico".

De igual forma, advirtió que hubo un "incremento de la contratación por prestación de servicios y gastos administrativos". Sus cifras indican que entre 2022 y 2026, el número de contratistas de la entidad aumentó en un 80 %. ¿Su costo? Más de COP 70.000 millones durante el último año.

"Es decir, el gasto en contratos tuvo un incremento de más del 140 %", agregó Caicedo Rico, quien dijo que pondrá todos estos hallazgos en manos de la Contraloría y de la Procuraduría para que lleven a cabo las respectivas investigaciones.

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