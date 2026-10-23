Lorena Piñeiro es designada como rectora de la Universidad Ean, tras renuncia de Baptiste

Piñeiro es profesional en Relaciones Económicas Internacionales, especialista en Negocios Internacionales y Solución de Conflicto. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en Administración de la Universidad de Celaya, de México. Además, cuenta con…

La Sala General y el Consejo Superior de la Universidad Ean designaron a Lorena Piñeiro Cortés como la nueva rectora de la institución, y oficialmente asumirá funciones a partir del próximo 1 de noviembre, tras la renuncia al cargo por parte de la bióloga Brigitte Baptiste.

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Piñeiro es profesional en Relaciones Económicas Internacionales, especialista en Negocios Internacionales y Solución de Conflicto. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en Administración de la Universidad de Celaya, de México. Además, cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia, consultoría, liderazgo y gestión académica.

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Durante casi 13 años, ha estado vinculada a la Universidad Ean, donde ha ejercido como profesora asociada, directora del Programa de Negocios Internacionales, directora del Departamento de Pensamiento Económico, decana de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas, vicerrectora de Innovación Académica y gerente general.

De acuerdo con la institución, que está enfocada en el emprendimiento sostenible, Piñeiro ha contribuido a su evolucion desde diferentes roles directivos, “impulsando procesos de transformación e innovación educativa”. Ahora, su nombramiento “marca el inicio de una nueva etapa que dará continuidad al proyecto educativo de la universidad y potenciará su contribución al desarrollo del país”, apuntó.

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Hasta ahora, la gestión de Piñeiro se ha enfocado en la transformación institucional y la evolución de los modelos de aprendizaje. Ha promovido la integración de tecnologías emergentes y la inteligencia artificial. De ese modo, su apuesta es por una universidad innovadora, conectada con el entorno global, y por generar nuevas oportunidades de aprendizaje y contribuir al progreso de la sociedad. También considera claves el emprendimiento sostenible y el talento humano como motores de transformación y desarrollo.

“Bajo su liderazgo, la Universidad Ean continuará fortaleciendo su propuesta académica, ampliando las oportunidades para estudiantes y egresados, así como la consolidación de alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo empresarial, social y ambiental de Colombia. Reafirmando su compromiso con una educación que transforma vidas y aporta a la construcción de un futuro sostenible”, se lee en el comunicado de la institución.

Piñeiro sucederá a Brigitte Baptiste, magister en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida, quien fue rectora de la universidad durante siete años y estará en el cargo hasta este 30 de octubre. Durante su gestión, subrayó la Ean, Baptiste aportó a la creación de nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores a través de Becas por Colombia, el fortalecimiento de la presencia regional y la ampliación de la comunidad estudiantil.

Baptiste continuará vinculada a la universidad como profesora emérita, además de que estará al frente de la cátedra "Ecología para el Emprendimiento". Por diez años, la ahora exrectora estuvo al frente del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Es considerada una experta en temas ambientales y de biodiversidad, sino también una líder destacada en asuntos de diversidad de género, reconocida por su participación, como mujer transgénero, en conferencias internacionales.

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