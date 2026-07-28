¿Los celulares afectan la lectura de los niños? Lo que encontró una nueva investigación Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Cada vez son más los estudios que se han centrado en analizar los efectos del uso de celulares en los niños y niñas, sobre todo después de que varios colegios prohibieran su uso. Ahora, un reciente estudio buscó entender si tener un teléfono móvil personal o llevarlo al colegio influye en la comprensión lectora.

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En los resultados, publicados en la revista Behavioral Sciences, los investigadores cuentan que la idea del estudio surgió con el objetivo de encontrar pistas que los ayudaran a responder una pregunta: ¿los celulares interfieren con la concentración que necesitan los niños y niñas para comprender lo que leen?

Para responder a esta incógnita, el equipo de investigadores y psicólogos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) (Estados Unidos) se centró en evaluar la comprensión lectora de estudiantes de tercero y sexto grado, algunos con teléfono móvil propio y otros sin él. En los colegios elegidos, su uso estaba permitido.

Después, los niños debían leer breves fragmentos de texto, respondieron preguntas para medir su comprensión y, finalmente, completaron una encuesta sobre la posesión y el uso de teléfonos móviles.

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Los investigadores encontraron que existía una relación estadísticamente significativa entre tener un teléfono móvil personal y obtener puntuaciones más bajas en comprensión lectora. Es decir, en promedio, quienes tenían un celular propio obtuvieron peores resultados que quienes no lo tenían.

Patricia Greenfield, autora y profesora de psicología de la UCLA, explica que “es la posesión de un teléfono, y no su presencia inmediata, lo que se correlaciona con una menor comprensión lectora en la escuela primaria.

En otras palabras, el estudio encontró que la diferencia estaba asociada con tener un celular propio y no con el hecho de que el teléfono estuviera presente durante los exámenes o las clases.

En el estudio, los investigadores señalaron que no fue posible evaluar la distracción causada por las notificaciones del teléfono, ya que los estudiantes que participaron no recibieron notificaciones mientras realizaban las pruebas. Además, no encontraron diferencias en la comprensión lectora cuando los teléfonos estaban sobre los escritorios o fuera de la vista.

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Otra de las advertencias que señalaron los investigadores es que sus resultados no demuestran que tener un celular sea la causa de una menor comprensión lectora, pues, en su opinión, todavía faltan nuevas investigaciones para entender qué otros factores podrían explicar esa relación.

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