Matrículas escolares 2027: cómo solicitar un cupo y cuáles son los requisitos

Todas estas preguntas se podrán resolver en un micrositio que dispuso el Ministerio de Educación en el que podrán consultar el paso a paso de cómo realizar las matrículas, las opciones de ingreso a la atención educativa para niñas y niños…

Se acerca la época del año en la que padres y acudientes comienzan a organizar todo para el próximo calendario escolar. En este proceso pueden surgir diferentes dudas: ¿Cómo solicitar un cupo? ¿Qué requisitos deben tener en cuenta las familias? ¿Cuáles son los requisitos para los estudiantes de otros países?

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Todas estas preguntas se podrán resolver en un micrositio que dispuso el Ministerio de Educación en el que podrán consultar el paso a paso de cómo realizar las matrículas, las opciones de ingreso a la atención educativa para niñas y niños de 3, 4 y 5 años en prejardín, jardín y transición, el directorio de secretarías de educación, entre otras cosas.

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Esta estrategia se hizo en el marco de la campaña ‘El Cole es tu lugar’, con la que el ministerio invita a las familias a garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes ingresen al colegio, continúen sus estudios o regresen a las aulas si se encuentran por fuera del sistema educativo.

Según el ministerio, actualmente hay más de 8 millones de cupos disponibles, desde la educación inicial, a partir de los 3 años, hasta la educación media, que comprende hasta el grado 11. ¿Cómo solicitar alguno de esos cupos?

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Primero, acérquese a la institución educativa más cercana o a la Secretaría de Educación de su municipio o departamento, y solicite el cupo en el grado que necesita.

Va a necesitar cuatro documentos para realizar el proceso:

Copia del documento de identificación del estudiante. Copia del documento del acudiente. Certificado de aprobación o promoción de grado. Certificado de notas en caso de traslado.

Una vez entregue esos documentos, se realizará la asignación del colegio según la disponibilidad de cupos. Recuerde verificar que el trámite quedó realizado y que el estudiante sea registrado en el sistema.

¿Y en el caso de niños y niñas entre los 3 y 5 años?

Lo primero que debe hacer es preguntar en la Secretaría de Educación que instituciones ofrecen preescolar, jardín y transición. Cuando ya tenga esa información acérquese al establecimiento educativo y solicite el cupo.

Los documentos para la matrícula son los siguientes:

Registro civil o documento de identificación vigente del niño o niña.

Certificado de vinculación al sistema de seguridad social.

Soporte de asistencia a valoración integral en salud con el esquema de vacunación al día, acorde con la edad del menor de edad.

Copia del carné de vacunación.

Si le falta alguno de esos documentos la institución educativa se encargará de gestionarlos. “La falta de algún documento no significa la negación de cupo o no poder realizar la matrícula”, aclara el Ministerio de Educación.

Matrículas para estudiantes migrantes

Al igual que en los dos casos anteriores, primero debe identificar en qué institución va a matricular al menor de edad. Si no hay cupo en el lugar que tenía pensado, la Secretaría de Educación le indicará donde hay disponibilidad.

Para iniciar el proceso debe presentar los siguientes documentos:

Documento de identificación que acredite su estatus migratorio regular: visa, cédula de extranjería, Permiso por Protección Temporal (PPT).

Si no cuenta con alguno de esos documentos y tiene estatus irregular, el proceso se hará con el Número Establecido por la Secretaría-SIMAT (NES).

La institución educativa tiene un plazo de 30 días para inscribir al estudiante. Luego deberá presentarse en el establecimiento y presentar otros documentos:

Certificados de promoción o de calificaciones legalizados y apostillados. Para la normalización de la matrícula la institución le dará un plazo de seis meses para que el acudiente solicite ante el Ministerio de Educación la convalidación de los estudios.

Si no tiene esos documentos, la institución le realizará una prueba diagnóstica para determinar el nivel de desarrollo y lo ubicará en el grado correspondiente.

El ministerio señala que los estudiantes migrantes venezolanos pueden acceder al Programa de Alimentación Escolar y al servicio de transporte escolar, si lo requieren.

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