Mineducación abre dos investigaciones a Fundación San José por presuntas irregularidades

El Ministerio de Educación, bajo el liderazgo de la saliente jefe de cartera, Viviane Morales Hoyos, ordenó abrir dos investigaciones administrativas preliminares a la Fundación de Educación Superior San José (FESSANJOSÉ). Puntualmente, involucran a quienes han ejercido funciones de representación, dirección, administración y control en la institución, entre ellos el representante legal, el rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales.

las investigaciones llegan luego de que la entidad haya identificado presuntas irregularidades académicas y laborales, así como en la conformación y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Fundación San José. Según comunicó el Mineducación, sus razones se basan en indicios sobre una posible práctica recurrente y sistemática al interior de la institución, “cuya existencia y alcance deberán ser esclarecidos durante el procedimiento administrativo y que podrían evidenciar debilidades estructurales en los mecanismos de verificación”.

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El Mineducación reiteró que es deber de las Instituciones de Educación Superior actuar con debida diligencia. También tienen que garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y de la normativa que regula la prestación del servicio público de educación superior. “En este caso, las investigaciones permitirán esclarecer los hechos, individualizar a los posibles responsables y determinar si, de acuerdo con sus resultados, hay lugar a la imposición de las sanciones previstas”, se lee en el comunicado.

El proceso, apuntó, inicia en ejercicio de la función de inspección y vigilancia del servicio público de educación superior, que tiene el ministerio. Las actuaciones, lideradas Camilo Noguera Pardo, viceministro de Educación Superior, se sustentan en la Ley 30 de 1992, la Ley 1740 de 2014, el Decreto 2269 de 2023 y otras normas concordantes, además de los informes de la Inspectora In Situ, encargada de realizar la verificación directa del cumplimiento de las obligaciones y condiciones en que se presta el servicio.

¿Qué pasa en la Fundación San José?

Como hemos contado en El Espectador, esta institución ha estado en el ojo del huracán por denuncias que ponen en duda la validez de decenas de títulos. En febrero el Mineducación informó que desde 2025 ha recibido notificaciones sobre posibles irregularidades en la expedición de diplomas, lo que dio inicio a una etapa de indagación y recolección de información. Este proceso ha inluido visitas administrativas, revisión documental y verificación de expedientes académicos, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia.

En el centro de la polémica ha estado el caso de Juliana Guerrero, quien hace una semana, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, fue condenada a tres años de prisión por el delito de fraude procesal, sumados a una multa de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes y la inhabilidad para aspirar cargos por dos años y medio.

Durante la audiencia, Juliana Guerrero admitió que presentó títulos universitarios falsos para aspirar a la dirección del viceministerio de Juventudes. Según la Fiscalía, el 3 de septiembre de 2025, Guerrero “decidió cargar al Sigep II dos diplomas académicos falsos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro de profesional en Contaduría Pública, con sus respectivas actas de grado falsas emitidas con fecha de 1 de julio del mismo año por la Fundación San José".

"Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente, a la Universidad San José, a su fundador Francisco Pareja, a su vicerrectora académica Estefany Camacho, a su rectora, Romelia Ñuste, con quienes no tuve ningún tipo de contacto. De igual manera, le pido de manera sincera perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución. Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país", expresó, por su parte, Guerrero.

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