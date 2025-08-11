Mineducación le pide al FCECEP que restablezca las clases y servicios académicos

El Ministerio de Educación le pidió a la administración de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) retomar las clases y los servicios académicos. Foto: Ministerio de educación

El Ministerio de Educación, a través de un comunicado, le pidió a la administración de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) retomar las clases y los servicios académicos. Además, anunció que “iniciará el trámite correspondiente para evaluar las condiciones institucionales actuales”.

La FCECEP es una institución de educación superior privada con personería jurídica vigente, pero actualmente está en proceso de extinción de dominio. Según la cartera, esto significa que “tiene obligaciones legales e institucionales adquiridas con sus estudiantes mediante el pago de matrícula”.

Ante esta situación, el movimiento estudiantil de la institución ha llevado a cabo varias manifestaciones. La más reciente ocurrió el domingo 10 de agosto, justo el día en que estaba programada la presentación de las pruebas Saber Pro del ICFES.

Debido a las protestas, cerca de 1.110 jóvenes no pudieron presentar el examen. El Ministerio aclaró que la jornada será reprogramada en un plazo aproximado de dos semanas y que las nuevas fechas se conocerán por medio de los canales oficiales del ICFES.

En un comunicado, el movimiento estudiantil explicó que la movilización respondía a las problemáticas que enfrenta la institución, entre ellas, el cierre del servicio educativo con el argumento de la falta de recursos, “después de haber cobrado las matrículas del segundo periodo de 2025”.

Para este lunes 11 de agosto, el Ministerio había convocado con carácter de urgencia una mesa de trabajo en la que participarían la presidenta de la Sociedad de Servicios Activos (SAE) y del rector o depositario provisional del FCECEP.

El objetivo de esta mesa, añadió la cartera, es coordinar acciones, definir estrategias conjuntas y garantizar la continuidad de las actividades institucionales, cumpliendo estrictamente con las responsabilidades legales y constitucionales.

Asimismo, el Ministerio de Educación participará de la mesa programada para el martes 12 de agosto, que es impulsada por sindicatos, docentes y estudiantes. “Esta tendrá como propósito acompañar a la comunidad estudiantil, caracterizar individualmente cada caso e implementar rutas alternativas que aseguren la permanencia de los jóvenes en el Sistema de Educación Superior”, indicó la cartera.

Actualmente, la FCECEP atraviesa una compleja crisis financiera y sigue en proceso de extinción de dominio. La SAE informó que la fundación fue incautada por presuntos vínculos con el narcotraficante Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias “Chupeta”, y precisó que “no es propietaria ni empleadora del FCECEP. Nuestro papel se limita a administrar el bien como parte de un proceso judicial”.

