Mineducación levantó medida de reemplazo de rector en U. de Antioquia. ¿Qué sigue?

La medida de reemplazo de rector había sido adoptada en diciembre del año pasado en medio de una vigilancia especial que adelanta la cartera desde julio de 2025. Foto: Cortesía Universidad de Antioquia.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Educación dio a conocer en la mañana de este viernes 3 de julio que dio por terminada la medida de reemplazo de rector en la Universidad de Antioquia, la cual había sido adoptada en diciembre del año pasado en medio de una vigilancia especial que adelanta la cartera desde julio de 2025.

La decisión quedó consignada en la Resolución 017466 del 2 de julio de 2026 y ya le fue notificada a Héctor Iván García García, quien se venía desempeñando como rector de la institución de educación superior pública. La resolución surtirá efectos desde el miércoles 8 de julio, según confirmó el mismo García a través de su cuenta de X.

(También puede leer: Lo que viene para la Universidad de Antioquia: habla su nuevo rector)

“Durante su gestión, García García lideró la implementación de los correctivos requeridos y encabezó la formulación de los Planes de Mejoramiento Institucional, presentados el 24 de junio de 2026 y evaluados favorablemente por la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior”, explicó el Mineducación.

Al respecto, García señaló en su cuenta de X que “con esto, generamos las condiciones para la continuidad del proceso de recuperación y fortalecimiento institucional a través de los órganos ordinarios de gobierno. La Universidad avanza con firmeza en sus compromisos y metas conjuntas”.

(Le puede interesar: La Universidad Industrial de Santander abre concurso para profesores: hay más de 100 cargos)

Con esta decisión, Luquegi Gil Neira, designado como rector a finales de junio por el Consejo Superior Universitario (CSU), podrá posesionarse para ejercer funciones durante el periodo 2026-2029.

Hace unos días, en diálogo con El Espectador, Gil Neira habló sobre la situación financiera de la universidad, el futuro del Hospital Alma Mater, las reformas que considera necesarias para fortalecer la gobernanza universitaria y el ambiente que espera construir durante los próximos años. También respondió a las críticas surgidas tras su designación y envió un mensaje a la comunidad universitaria sobre el rumbo que pretende darle a la institución.

(Puede leer: “La IA ya está aquí... y está marcando a la infancia de todo el mundo para bien y para mal”)

Sobre el futuro de las medidas ordenadas por el ministerio, la cartera señaló que seguirá ejerciendo funciones de inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional y de los compromisos derivados de las actuaciones adelantadas durante los últimos meses.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚