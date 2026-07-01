La Universidad Industrial de Santander abre concurso para profesores: hay más de 100 cargos

Entrada de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Foto: Daniela Bueno

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La Universidad Industrial de Santander (UIS), una de las mejores universidades públicas del país, abrió un concurso para proveer 92 cargos docentes de tiempo completo y 25 cargos de medio tiempo.

La convocatoria, que estará abierta hasta el jueves 30 de julio, especifica que nueve cargos están dirigidos a mujeres. De estos, uno para la Escuela de Filosofía, otro para el Departamento de Educación Física y Deportes y los otros siete para la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática.

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En general, los cargos están disponibles en las facultades de Ciencias, Ciencias Humanas, Ingenierías Fisicoquímicas, Ingenierías Fisicomecánicas y la Facultad de Salud, y en carreras como Biología, Física, Matemáticas, Derecho, Educación, Filosofía, Geología, Medicina, entre otras.

Quienes estén interesados en participar del concurso deben cargar una serie de documentos antes del 30 de julio. Entre los documentos solicitados, se encuentran la hoja de vida, los títulos académicos, evidencia de artículos o libros académicos, certificado de suficiencia de lengua extranjera y formato de consulta de inhabilidades. Para conocer todos los documentos solicitados por la universidad, puede visitar la página web de la institución educativa.

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Para buena parte de los cargos que hacen parte del concurso, los participantes deben tener un título en nivel de doctorado, aunque el Consejo Académico podrá autorizar que el título requerido sea el de maestría “cuando la unidad académico-administrativa justifique y acredite la imposibilidad de cumplir con este aspecto del perfil”.

Sin embargo, las personas que resulten seleccionadas y se vinculen con la Universidad deben comprometerse a iniciar la formación doctoral en el área del concurso o en áreas de educación.

Siguiendo con el cronograma del concurso, el 21 de agosto se publicará la lista de candidatos que reúnen los requisitos de la convocatoria y entre el 4 y el 17 de septiembre deberán presentar la prueba psicotécnica.

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Entre finales de septiembre y mediados de octubre, los concursantes deberán remitir la propuesta de sesión docente y la propuesta de investigación. El 16 de octubre se publicarán los resultados de la evaluación de estos dos componentes.

Posteriormente, se adelantará la evaluación de la hoja de vida y el 20 de noviembre se publicarán los resultados totales obtenidos por los aspirantes en la evaluación de la sesión docente, la propuesta de investigación, la hoja de vida y la entrevista.

El 30 de noviembre se publicará la resolución que establece la lista de los concursantes elegibles y el 14 de diciembre se publicará la lista definitiva de las personas elegidas.

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