“La IA ya está aquí... y está marcando a la infancia de todo el mundo para bien y para mal”

De acuerdo con una encuesta de la agencia de la ONU para la infancia adelantada en diez países, entre esos Colombia, al menos 20 millones de niños entre los 12 y los 17 años han utilizado herramientas de inteligencia artificial. Foto: Pexels

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“La IA ya está aquí. Forma una parte cada vez más importante de nuestras vidas. Y está marcando a la infancia de todo el mundo para bien y para mal”. Esta es la frase con la que inicia la declaración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre el uso de inteligencia artificial a días de que se celebre el primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la IA.

Entre el 6 y el 7 de julio, cientos de expertos a nivel mundial se encontrarán en Ginebra (Suiza) para discutir sobre la gobernanza de la IA, con el objetivo de que esta “refleje las prioridades de todas las naciones, no solo de las más avanzadas tecnológicamente, y que los beneficios de la IA se compartan entre todos”.

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Sin embargo, a días de que inicie este evento, un análisis de UNICEF revela que la velocidad con la que los menores están incorporando estas tecnologías contrasta con la falta de reglas, investigación y acompañamiento para protegerlos.

De acuerdo con una encuesta de la agencia de la ONU para la infancia adelantada en diez países, entre esos Colombia, al menos 20 millones de niños entre los 12 y los 17 años han utilizado herramientas de inteligencia artificial. Esta cifra revela que los menores son más de tres veces más propensos a hacerlo que sus padres o cuidadores.

En concreto, entre el 18 y el 50 % de los menores encuestados aseguró haber utilizado la inteligencia artificial al menos una vez. La proporción es más alta entre los adolescentes de 15 a 17 años, de los cuales el 44 % aseguró haberla utilizado, y cae al 33 % entre los menores de 12 a 14 años.

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La educación es el ámbito en el que más se utiliza: seis de cada diez menores aseguraron utilizar la inteligencia artificial para hacer tareas. Casi la mitad la usan para buscar información y un cuarto de ellos la utiliza para traducir.

A ojos de los investigadores, hay un dato que revela “una transformación más profunda”: uno de cada 10, más de dos millones en total, recurre a la inteligencia artificial para pedir un consejo sobre temas que les preocupan.

Frente a este panorama, UNICEF aseguró que “si bien la IA tiene el potencial de brindar a los niños y niñas oportunidades para aprender, jugar o ser creativos, apenas se han realizado pruebas sobre su papel en el desarrollo cognitivo, la dependencia emocional y la exposición a los daños. En efecto, toda una generación está creciendo en medio de un experimento global".

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En esa línea, la agencia de la ONU para temas de la infancia señaló que los niños y las niñas están más expuestos a los sistemas de la IA, incluyendo los diseños, los modelos mercantiles subyacentes y el uso que hacen de sus propios datos, “pero tienen mucho menos poder para evitarlos o cuestionarlos”.

“Son los primeros en sentir los efectos de una gobernanza deficiente y serán los que más tiempo tengan que vivir con las consecuencias. Sin embargo, la mayor parte de la gobernanza de la IA no concede prioridad a la infancia”, agregó UNICEF en su declaración.

Por eso, a días de que se celebre el primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la IA, la agencia de la ONU hizo un llamado a los gobiernos y al sector privado para que incorporen los derechos de la infancia en la gobernanza mundial de la IA.

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Ese llamado se aterriza, entre otras solicitudes, en invertir en la investigación sobre el impacto de la IA en el desarrollo y bienestar de los niños, en reforzar las leyes, los marcos de gobernanza y la responsabilidad corporativa y en garantizar que los sistemas se diseñen con la máxima seguridad y transparencia.

“Este es un momento decisivo. Las medidas que se tomen ahora sobre la IA determinarán la seguridad, la privacidad y el bienestar de los niños y niñas, así como su acceso equitativo a las oportunidades que presenta esta tecnología durante las próximas décadas”, concluyó UNICEF.

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