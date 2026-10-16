Mineducación ratifica a Jorge Senior como rector de la Universidad Autónoma del Caribe

Jorge Senior fue elegido como rector de la institución en marzo de 2026, una decisión tomada por el Consejo Directivo de la universidad. Sin embargo, pocas semanas…

El Ministerio de Educación tomó una decisión que resolvería las dudas sobre quién ocupará la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, luego de que tres personas pasaran por el cargo en lo que va de 2026. Según un comunicado publicado por la institución, el Mineducación inició la inscripción de Jorge Senior como rector, lo que "los ratifica como rector y representante legal".

Jorge Senior fue elegido como rector de la institución en marzo de 2026, una decisión tomada por el Consejo Directivo de la universidad. Sin embargo, pocas semanas después, una decisión judicial de primera instancia ordenó que Silvia Gette, quien había sido rectora de la Universidad Autónoma del Caribe entre 2003 y 2012. Ese año salió del cargo en medio de una investigación por la que fue condenada años después, como contamos en este artículo.

Publicidad

La decisión de que Gette fuera reintegrada al cargo argumentaba que, aunque habían pasado 13 años desde su salida, cuando fue removida del cargo se le habían vulnerado sus derechos. Sin embargo, un juez de segunda instancia revocó esa decisión, explicando que la universidad había sufrido cambios administrativos e institucionales que hacían que ya no fuera viable regresarla a su cargo como rectora en las condiciones de 2012.

Ese fallo de segunda instancia se conoció el viernes de la semana pasada y ese mismo día, 9 de octubre, el Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe informó que tras una reunión con sus miembros había elegido a Ana Bernarda Sajer como nueva rectora de la institución. Esta comunicación no explicó si se había anulado la elección de Jorge Senior en marzo, antes de que Gette regresara al cargo.

Le puede interesar

Hasta ayer, Sajer era entonces la tercera persona en ocupar la rectoría de la institución en 10 meses. Sin embargo, la universidad publicó en horas de la noche del jueves un comunicado en el que asegura que el MInisterio de Educación ratificó a Senior como rector, al iniciar el proceso de inscripción dentro del registro de representantes de instituciones de educación superior.

"Así las cosas, se retoma el Consejo Superior como único y máximo órgano de poder y las rectorales en propiedad del Sr. Jorge Enrique Senior Martínez. En esta nueva etapa, se continuará trabajando en la búsqueda de recursos y oportunidades que contribuyan al fortalecimiento financiero y a la consolidación de los procesos académicos de la mano del talento humano que hace parte de la institución, así como de egresados, estudiantes y padres de familia, para seguir reafirmando el compromiso con la transparencia, el respeto por la institucionalidad y el cumplimiento de la ley", dijo la universidad.

En el comunicado se asegura que las decisiones sobre la institución pasarán a estar a cargo del Consejo Superior Universitario, ya no del Consejo Directivo, que fue quien eligió a Sajer recientemente como rectora. El documento tampoco hace referencia a ese último proceso de elección ni a otras decisiones que haya tomado el Consejo Directivo en relación con la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.

La decisión del Mineducación mantendría la elección de marzo, con Senior como rector para el período 2026-2030, como estaba proyectado antes de que Silvia Gette fuera reintegrada al cargo por más de cinco meses. La salida de Gette por orden judicial no tiene recurso de apelación, por lo que con esto se terminaría la controversia alrededor del cargo.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚