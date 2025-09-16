Semana de receso escolar en Bogotá: ¿cuándo será la pausa para los colegios?

Imagen de referencia. El calendario escolar de los colegios distritales está regido por la Ley General de Educación, que exige 40 semanas lectivas y 12 semanas de descanso durante el año. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que el receso escolar se cumplirá entre el lunes 6 y el viernes 10 de octubre de 2025. A esto se suma el lunes festivo del 13 de octubre, por el Día de la Raza y la Hispanidad. En la práctica, las familias tendrán un periodo de nueve días consecutivos sin clases, pues los estudiantes regresarán a las aulas el martes 14 de octubre.

El calendario académico de 2025

El calendario escolar de los colegios distritales está regido por la Ley General de Educación, que exige 40 semanas lectivas y 12 semanas de descanso durante el año. En 2025 ya hubo dos pausas:

Del 14 al 18 de abril, coincidiendo con Semana Santa.

Del 23 de junio al 11 de julio, correspondientes a las vacaciones de mitad de año.

El cierre del año lectivo será el viernes 5 de diciembre, cuando comienzan las vacaciones de fin de año que se extenderán hasta comienzos de 2026.

¿Para qué sirve el receso escolar de octubre?

La semana de receso fue incorporada al calendario académico colombiano en 2007. Su objetivo es ofrecer un respiro en medio del semestre final, cuando se acumulan evaluaciones, proyectos y trabajos.

Las fechas confirmadas aplican únicamente para colegios oficiales. Las instituciones privadas tienen autonomía para definir su propio calendario, siempre que cumplan con las 40 semanas lectivas exigidas por ley. Sin embargo, la mayoría suele alinearse con la propuesta oficial del Ministerio de Educación.

Lo que viene después del receso

Tras el regreso a clases el 14 de octubre, los estudiantes deberán completar las últimas ocho semanas del calendario académico. El ciclo finaliza el 5 de diciembre, marcando el inicio de las vacaciones de fin de año.

👩‍🏫📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobreeducación?Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚