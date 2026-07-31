Ministerio de Educación levanta la vigilancia especial sobre la Universidad de Antioquia

En la sede Medellín, la Universidad de Antioquia (UdeA) hay inscritos más de 31.000 estudiantes. Foto: cortesía Dirección de Comunicaciones UdeA

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El Ministerio de Educación, por medio de un comunicado, anunció que levantó las medidas preventivas y de vigilancia especial que había interpuesto a la Universidad de Antioquia (UdeA) desde el pasado 29 de julio de 2025. Además, declaró cerrada la etapa de intervención y puso fin a la figura de la inspectora in situ que supervisaba a la institución.

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Esto, agregó la entidad, significa que la institución “continuará gestionando sus asuntos académicos, administrativos y financieros a través de sus autoridades y órganos ordinarios de gobierno, en ejercicio de su autonomía universitaria”.

A partir de ahora, como establece la resolución, el Ministerio continuará verificando, a través de reportes periódicos, el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento aprobados, los compromisos derivados de la fijación de condiciones y la destinación de los recursos extraordinarios asignados, entre ellos, los COP 72.520 millones transferidos en 2026, correspondientes a una partida extraordinaria de COP 70.000 millones aprobada a finales de 2025.

Después de conocerse la noticia, el rector Luquegi Gil Neira aseguró que la decisión del ministerio marca un “tránsito de recuperación de la normalidad total de la universidad, tanto en los aspectos administrativos como, eventualmente, en los académicos que se hubieran podido ver trastornados”.

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Cabe recordar que el Ministerio de Educación interpuso estas medidas sobre la Universidad de Antioquia por su crítica situación financiera. En ese entonces, el déficit superaba los COP 350.000 millones, por lo que la cartera ordenó un plan de mejoramiento y estableció una vigilancia especial sobre sus procesos administrativos y financieros.

De acuerdo con la cartera, hasta el momento logró constatar una mejora en la cartera de la UdeA, pues al cierre de 2025, “la institución tenía COP 84.616 millones en pagos pendientes y solo contaba con COP 3.697 millones disponibles, lo que generó una situación crítica para cumplir sus obligaciones”.

Además de estas cifras reportadas durante 2025, la universidad comprobó que en el primer semestre de 2026 había recuperado el flujo de recursos y, para mayo, registró un saldo positivo de más de COP 90.335 millones.

Estos resultados, explicó el plantel en un comunicado, se dieron después de que Héctor Iván García García, quien asumió como rector encargado el 21 de enero de 2026, junto con su equipo, sacaran adelante la aprobación de los “Planes de Mejoramiento Institucional, la respuesta a la fijación de condiciones impuesta por la Subdirección de Inspección y Vigilancia”.

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