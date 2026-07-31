U. Nacional rechaza hechos violentos en el campus donde tres estudiantes resultaron heridos

Universidad Nacional rechaza hechos violentos en el campus donde tres estudiantes resultaron heridos Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En la noche de este miércoles, 29 de julio, en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional se presentaron una serie de hechos violentos, donde resultaron heridos tres estudiantes, entre ellos el representante estudiantil, Kevin Arriguí, quien está hospitalizado y en estado delicado de salud.

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El rector José Ismael Peña, por medio de sus redes sociales, rechazó lo sucedido y aseguró que se están adelantando “los actos urgentes correspondientes con el propósito de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y el avance de las investigaciones”.

En otro comunicado, firmado también por la vicerrectora de sede, Olivia Lorena Chaparro Díaz, Peña explicó que, una vez se conocieron los hechos sucedidos en el campus, “activaron los protocolos institucionales de atención, acompañamiento a las víctimas y resguardo de la información”.

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Además, agregó el rector, se adelantaron todos los actos correspondientes para “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y el avance de las investigaciones”. De hecho, en horas de la mañana de este jueves, 30 de julio, integrantes de la Fiscalía y del CTI hicieron presencia en el campus universitario.

Los administradores de la sede de Manizales de la Universidad Nacional también se pronunciaron sobre lo sucedido. En un comunicado rechazaron los hechos y dijeron que no puede existir “violencia física, ni de ningún tipo dentro de los campus de nuestra institución”.

“Hacemos un llamado a la administración de la Universidad, el profesor José Ismael Peña Reyes, rector; y a la profesora Lorena Chaparro Díaz, vicerrectora de sede, para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determine a los responsables de los hechos ocurridos”, agregaron.

Lo que se conoce hasta el momento es que en la noche del miércoles, en el marco de una acción de protesta, Kevin Arriguí, estudiante de Ciencias Agrarias, y un grupo de estudiantes estaban retirando algunas de las pancartas que estaban puestas en una de las facultades.

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Después de esta situación, los estudiantes fueron golpeados y atacados incluso con botellas y armas cortopunzantes. Arriguí fue trasladado a un hospital porque, al parecer, recibió ocho puñaladas.

En un video publicado en sus redes sociales, Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional y exrepresentante de los profesores en el CSU, aseguró que en varias oportunidades Arriguí había recibido agresiones “por parte de personas desconocidas y también por miembros de uno de los sindicatos de la universidad por denunciar hechos que ya están probados”.

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