Esta beca cubre una maestría en China: la convocatoria cierra en septiembre

Son cerca de 200 becas las habilitadas. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El programa Schwarzman Scholars, que cada año selecciona hasta 200 personas de todo el mundo para estudiar una maestría en la Universidad de Tsinghua (Pekín, China), abrió nuevamente su convocatoria de becas para el próximo año académico.

(Lea: De la Espriella designa a María Carolina Restrepo como directora del ICBF)

De acuerdo con la universidad, el objetivo de esta beca es “formar a la próxima generación de líderes globales” y, para ello, busca la “excelencia académica, liderazgo, integridad, empatía intercultural y espíritu emprendedor”.

Las personas interesadas deberán postularse a más tardar el 9 de septiembre de 2026, antes de las 2:00 p.m. (hora Colombia). El proceso de selección se llevará a cabo entre octubre y noviembre, y el programa comenzará en agosto de 2027.

(Puede leer: ¿Los celulares afectan la lectura de los niños? Lo que encontró una nueva investigación)

📚 ¿Quiénes pueden postularse al Schwarzman Scholars?

Debe contar con un título universitario o estar a punto de terminarlo antes del 1 de agosto de 2027. No importa la carrera.

Tener entre 18 y 28 años.

Contar con un buen nivel de inglés. Los puntajes mínimos exigidos son: TOEFL: 100/120; IELTS: 7; Cambridge C1/C2: 185; Duolingo: 130.

📚 Documentos clave

Un currículum de máximo dos páginas.

Dos ensayos. El primero es sobre liderazgo y no debe superar las 750 palabras; el segundo, una declaración de propósito en la que deberá explicar por qué quiere acceder a la beca y tendrá un límite de 500 palabras.

Los certificados de notas académicas de cada institución de educación superior en la que haya estudiado.

Tres cartas de recomendación.

Un video de presentación de máximo un minuto.

(Le puede interesar: Colombia tendrá su universidad pública número 36: así será la Universidad Policial)

📚 ¿Cómo postularse al Schwarzman Scholars?

Hacer la solicitud en línea, que deberá completarse en inglés.

Cargar los documentos de soporte, que serán revisados por un comité internacional.

Finalmente, los candidatos preseleccionados deberán asistir a una entrevista con un panel internacional de líderes.

Si quiere más información, podrá consultar este enlace.

(Lea también: Mineducación rechazó amenazas e intimidaciones contra miembros del CSU de la U. del Pacífico)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚