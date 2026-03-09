National Teacher Prize Colombia 2026 premiará a los mejores docentes del país el 19 de marzo Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el Auditorio Mario Laserna, de la Universidad de los Andes, se reunirán el próximo jueves 19 de marzo los mejores docentes del país que están nominados al National Teacher Prize Colombia, que reconoce a los profesores más sobresalientes del país.

(Lea: ¿Está interesado en estudiar una maestría? Esta convocatoria del Icetex le puede interesar)

Esta edición, que será la primera del galardón, llega como la versión local del Global Teacher Prize, considerado el Nobel de la educación, con el objetivo de “destacar a quienes transforman la realidad desde el aula a través de la innovación, la inclusión y el compromiso social”, señalan desde la organización del premio.

Cristina Gutiérrez de Piñeres, directora ejecutiva de la Fundación United Way Colombia, entidad que lidera el galardón, aseguró que “al reconocer públicamente a quienes transforman vidas desde la escuela, el premio contribuye a mejorar el estatus docente, fortalecer la cultura de excelencia y promover una educación más equitativa y sostenible en Colombia”.

Para esta edición, se otorgarán tres galardones y reconocerá a nueve ganadores en las categorías de Maestro que Transforma, Directivo Docente que Inspira e Institución Educativa que Moviliza.

Los ganadores recibirán traslados y alojamiento para asistir a la gala de premiación, una producción audiovisual de su experiencia grabada en su territorio y una suscripción anual a El Espectador. En cuanto al incentivo económico, el primer lugar recibirá COP 10 millones, el segundo será reconocido con COP 5 millones y el tercero, con COP 2.5 millones.

(Puede leer: U. de Antioquia pide seguir en la búsqueda del profesor desaparecido Daniel Higuita)

En la ceremonia, que se llevará a cabo a las 5:00 p.m., estarán reunidos aliados estratégicos, líderes educativos, instituciones académicas, cooperación internacional, sector privado, social y público, y medios de comunicación.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de aliados como Fundación Barkey, Fundación Corazón de Caña, Fundación Saldarriaga Concha, La Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Scarpetta Gnecco, Confama-Cosmo Schools, Fundación Empresarios por la Educación, Fundación Terpel, Corazón de Caña, Fundación Mayagüez, Fundalectura, Global School Leaders, School Leadership Networky, El Fondo Puentes de Caña, las Universidades de los Andes, La Sabana, ICESI y Autónoma de Occidente.

(Le puede interesar: Las mujeres representan el 65 % de los docentes de Colombia)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚