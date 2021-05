“No regresaremos a clases presenciales sin las condiciones necesarias”, educadores distritales

La Asociación Distrital de Educadores realizó una manifestación y rueda de prensa exigiendo garantías para el regreso a las clases presenciales en Bogotá. Aseguran que, sin las condiciones necesarias, no volverán a clase de manera presencial el próximo 15 de febrero.

La Secretaría Distrital de Educación anunció que el próximo lunes, 15 de febrero, comenzaría la reapertura gradual de los colegios públicos de Bogotá. Esto quiere decir que las instituciones educativas que participaron el año pasado en el piloto de regreso a clases podrían comenzar con su sistema de alternancia y clases presenciales. (Le puede interesar: A la espera del regreso a clases presenciales en Bogotá)

“Regresar a las aulas es una decisión necesaria para mitigar los impactos de la pandemia en la salud emocional, el desarrollo físico y académico, e incluso en la seguridad de las niñas, niños y jóvenes”, afirmó a principios de esta semana la secretaria Distrital de Educación, Edna Bonilla. (Le recomendamos: Las medidas de bioseguridad (desactualizadas) para regresar al colegio)

Sin embargo, frente a los anuncios, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), respaldada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), informó que no regresaría a clases presenciales hasta que no tuvieran las condiciones de bioseguridad necesarias, y convocó a una movilización y rueda de prensa este viernes, desde las 10 de la mañana, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá.

“Lo primero que planteamos es que los maestros queremos regresar a la presencialidad”, aseguró William Agudelo, presidente de la ADE y quien abrió la rueda de prensa. “Pero no tenemos garantías con las condiciones actuales. Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a asistir a los colegios mientras existan las condiciones. Si nos garantizan que no van a morir niños, jóvenes y maestros, estaremos en las instituciones educativas”, insistió.

Del pronunciamiento también participaron William Velandia, presidente de Fecode, y Jhon Colorado, representante de la Mesa Distrital de Padres, Madres y Cuidadores.

Durante su intervención, Jhon Colorado aseguró que habían pasado un pliego con 43 exigencias a la Secretaría de Educación sobre el regreso a clase, pero que no habían obtenido ninguna respuesta. “Los protocolos de bioseguridad solo están en el papel. A varios de los colegios no les ha llegado ni la mitad de los elementos de bioseguridad. O hay condiciones de infraestructura, personal médico idóneo y no tenemos garantías en los transportes casa-colegio-casa. Tenemos que arriesgarnos al foco de contagios que es el Transmilenio y el SITP”, insistió.

Para el regreso a clases en Bogotá se implementó un sistema de reapertura gradual por etapas, en la que tienen preferencia los estudiantes de grados prejardín, jardín y transición, ya que son la población con menor riesgo al COVID-19, pero también porque son los que más necesitan de la socialización para apoyar su desarrollo cognitivo y socioemocional.

Una vez se haya efectuado el retorno a la presencialidad de estos grados, y si las situaciones relacionadas a la pandemia en Bogotá lo permiten, aseguran desde la Secretaría, los colegios oficiales podrán continuar con los estudiantes de secundaria y media, siempre y cuando las instalaciones del colegio permita un distanciamiento social entre los alumnos.

Sin embargo, los educadores distritales y la representantes de la Mesa Distrital de Padres aseguran que muchas aulas no cuentan con ventilación necesaria y que las áreas comunes no garantizan el distanciamiento social. Por lo que el regreso a clases en estas condiciones sería “un atentado contra la vida y la salud de la comunidad educativa”.

Según otro participante del mitin, gran parte de los 123 colegios que van a volver a clase a partir del próximo lunes se encuentran en localidades como San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, donde la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos está entre el 90% y el 100% en los hospitales. ¿Si algún estudiante o miembro de la comunidad educativa se contagia, ¿a dónde vamos a ir? Nadie le puede imponer el contagio a los niños y a los integrantes de la comunidad educativa, y de ñapa no brindarle el respaldo hospitalario y las camas UCI. Estamos es salvaguardando la vida”, insiste.

“No vamos a regresar a clase de manera presencial el próximo 15 de febrero. Mientras la Secretaría de Educación y Alcaldía no brinden garantías, no regresaremos a clase”, concluyó el presidente de la ADE.