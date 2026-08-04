Nuevo capítulo en la disputa por la U. del Atlántico: suspenden medidas del Mineducación

El Ministerio de Educación había impuesto una medida de vigilancia y remplazó a su rector desde finales de 2025. Foto: Archivo particular y El Espectador

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Leyton Barrios podrá volver a la rectoría de la Universidad del Atlántico tras una decisión judicial que ordena suspender provisionalmente las medidas que lo habían sacado del cargo. La decisión la tomó el Tribunal Administrativo del Atlántico tras revisar una demanda en contra de dos resoluciones del Ministerio de Educación.

Barrios fue designado como rector de la Universidad del Atlántico en octubre de 2025, tras el proceso de selección que se adelantó desde el Consejo Superior Universitario para ese cargo. Sin embargo, poco tiempo después de tomar posesión fue suspendido.

Tras su designación, parte de la comunidad educativa se declaró en paro indefinido de actividades como protesta por la elección de Barrios. Una escalada en hechos de violencia en el marco de las protestas y denuncias al interior de la institución llevaron al Mineducación a imponer la medida.

El Ministerio de Educación emitió dos resoluciones con las que, por una parte, imponía una medida de vigilancia especial sobre la institución y, por otra parte, apartaba del cargo a Barrios para designar a un rector encargado que estuviera al frente de la medida de vigilancia.

La decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico no es un fallo de fondo sobre las resoluciones con las que el Mineducación inició la medida de vigilancia y sacó a Barrios de su cargo como rector. Lo que definió el tribunal fue conceder las medidas cautelares que pedía la demanda, que habían sido negadas por un juzgado en primera instancia.

Esto quiere decir que, mientras avanza el trámite de la demanda en el tribunal, quedan suspendidas de manera provisional las decisiones del Mineducación. Esto incluye la designación de un rector encargado en la U. del Atlántico, por lo que Barrios podría volver al cargo.

“A juicio de la Sala y contrario a lo que consideró la juez de primera instancia, se encuentran debidamente acreditados los requisitos que el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 impone para efectos de decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos demandados”, se lee en la decisión del tribunal.

Esto también implica que queda suspendida la medida de vigilancia especial que hasta ahora estaba impuesta desde el Mineducación sobre la Universidad del Atlántico.

La institución ha estado en medio de una disputa política entre el Gobierno Nacional y el local, liderado por la familia Char. Si quiere conocer más detalles de esta disputa, recopilamos lo que ocurrió en este artículo.

Aquí puede consultar la decisión judicial que devolvió a Barrios a su cargo como rector de la U del Atlántico:

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