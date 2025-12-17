U. Nacional: exrectores piden a la Procuraduría intervención sobre el futuro de la rectoría

Ismael Peña y Leopoldo Múnera han protagonizado la puja por la rectoría de la Universidad Nacional. Foto: Katerine González Clavijo

Un grupo de diez exrectores de la Universidad Nacional, por medio de una carta, piden a la Procuraduría General de la Nación intervenir en el proceso de la rectoría de la institución, luego de que el Consejo de Estado declarara nula, el pasado 20 de noviembre, la designación de Leopoldo Múnera como rector de este plantel.

En esta solicitud, dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, los exrectores plantean que el ente de control debería tener en cuenta una serie de decisiones judiciales previas para resolver la actual situación de la rectoría. Entre ellas, recuerdan que el mismo Consejo de Estado, en una sentencia del 4 de septiembre, declaró legal la designación de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional.

En el documento, también le pidieron que tuviera en cuenta que, en un Estado social de derecho, las decisiones judiciales deben ser eficases y cumplirse de manera integral. Por eso, en este caso, aseguran, esa eficacia debería traducirse en que el profesor “Peña debe ejercer sus funciones de rector de la Universidad Nacional, teniendo en cuenta que la nulidad de la designación del profesor Múnera surte efectos retroactivos”.

Por estas razones, los exrectores consideran que actualmente no existe una vacancia en el cargo de rector de la Universidad Nacional y que, en consecuencia, es ilegal que se haya designado un rector encargado para suplir esa supuesta ausencia.

“Los exrectores de la Universidad Nacional expresamos nuestra preocupación porque el Ministerio de Educación y los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) argumentaron falsos vacíos de las sentencias para no acatarlas y no cumplirlas”, señalan en la petición.

El documento está firmado por Fernando Sánchez Torres, Diego López Arango, Ricardo Mosquera Mesa, Osmar Correal Cabral, Darío Valencia Restrepo, Moisés Wasserman, Marco Palacio, Ignacio Mantilla, Eduardo Brieva y Dolly Montoya.

¿En qué va el proceso de la rectoría de la Universidad Nacional?

Tras conocerse el fallo del Consejo de Estado, el CSU se reunió el 24 de noviembre para definir el rumbo de la rectoría. Después de más de seis horas de discusión y de la salida de Diego Torres, representante de los profesores, los consejeros decidieron designar un rector encargado.

El vicerrector académico, Andrés Felipe Mora, asumirá ese puesto mientras se determina el futuro de la rectoría de la Universidad Nacional.

