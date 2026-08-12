Ojo: Mineducación alerta sobre páginas falsas que ofrecen supuestas verificaciones de título

Ojo: Mineducación alerta sobre páginas falsas que ofrecen supuestas verificaciones de títulos Foto: Mineducacion

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El Ministerio de Educación, por medio de un comunicado, aseguró que lograron identificar una campaña que está activa en redes sociales y en internet que, al parecer, estaría suplantando la identidad de esta cartera.

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De acuerdo con la entidad, por medio de diversas páginas web se estaría empleando de forma fraudulenta el nombre y la imagen del Ministerio de Educación Nacional y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), con el objetivo de ofrecer supuestas consultas, validaciones y verificaciones de títulos, certificados y documentos académicos.

“Estos sitios no pertenecen al Ministerio de Educación Nacional ni hacen parte de la infraestructura tecnológica oficial”, dijo la entidad. Las páginas a las que hace referencia el Mineducación con:

mineducacion-gov.co

registro.mineducacion-gov.co

registroeducativo-siet.com.co

sniesmineducacion.com.co

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La entidad le advirtió a la ciudadanía que usar estas páginas web podría poner en riesgo su información personal y académicas; además de facilitar posibles fraudes, entre ellos la falsificación o circulación de documentos académicos.

Entonces para comprobar la autenticidad de un título de educación superior, el Mineducación recordó que la persona deberá acudir directamente a la institución de educación superior que lo expidió, que es la responsable de llevar el registro correspondiente.

Otra de las recomendaciones que ofreció la entidad es no entregar datos personales, documentos de identidad o información académica en sitios web cuya legitimidad no haya sido verificada; ni ingresar a enlaces recibidos por correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto o redes sociales sin comprobar previamente su procedencia.

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En caso de llegar a encontrar una actividad sospechosa relacionada con estos dominios, la entidad hizo una invitación para reportarla ante las autoridades competentes o al Ministerio de Educación Nacional.

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