Deudores del Icetex piden al gobierno agendar debate de la reforma a la entidad

Un grupo de estudiantes, en representación de 234,000 personas que tienen un crédito educativo con el Icetex, le envió una carta al Gobierno Nacional en la que le exigió que se realice el segundo debate en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que propone la reforma a esta entidad.

Según explicaron en la carta, desde que el Icetex tomó en febrero de este año la decisión de suspender el subsidio a la tasa de interés, han visto cómo “sus cuotas han subido de manera abrupta, con casos documentados de aumentos de hasta el 93 % y saltos cercanos a los $2.000.000″.

En su opinión, desde que se anunció esta medida, la entidad ha tenido una comunicación deshumanizante y poco asertiva. Además, dicen que ignoraron la normatividad vigente en la que se estipula que “los usuarios de la entidad pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, y focalizados en el Sisbén, se les concedería un subsidio a la tasa, haciendo así, créditos más justos”.

Frente a esta situación, el grupo de estudiantes le pide al Congreso de la República que avance en el debate al proyecto de ley que propone la reforma al Icetex, el cual fue radicado el pasado 3 de abril por la representante a la Cámara, Catherine Juvinao. “Exigimos que se acuerde un texto que proteja el derecho a la educación y garantice sostenibilidad”, anotaron.

Además, aseguraron que el concepto desfavorable que emitió en días pasados el Ministerio de Hacienda sobre este proyecto no “podía desconocer el derecho de la educación” y, para ello, plantean una serie de medidas. Una de ellas es la de establecer un tope en la tasa de interés (IPC + 2 puntos). También sugieren la prohibición de capitalizar intereses, de abonos preferentes a capital y un límite al pago total equivalente a 1,5 veces lo prestado.

¿Qué pasó con el subsidio a la tasa de interés?

A finales de febrero de este año, como lo explicamos en este artículo, se conoció que, por la compleja situación fiscal por la que atraviesa el país, se eliminaría los subsidios a la tasa de interés que tenían los estudiantes que ya se graduaron y están pagando su crédito.

Este beneficio del subsidio a la tasa empezó a funcionar desde 2010 para aquellos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 o que pertenecían a la categoría A, B y hasta C7 del Sisbén y tomaran un crédito a largo plazo. Es decir, primero estudian o, mientras lo hacen, financian hasta el 30 % de la carrera.

Luego pagaban sus cuotas con una tasa de interés que está compuesta por el índice de precios al consumidor (IPC) + 0 %. Estos jóvenes, que hoy están en período de amortización, tienen hasta el doble del tiempo del período de estudios para pagar la deuda, con una tasa de interés que solo contempla el IPC, que puede variar cada año.

Según el crédito, se le sumarían 7, 9 o 12 puntos a ese porcentaje. En el caso de quienes pidieron un crédito de largo plazo, que son quienes se verán más afectados por la medida de la entidad, sus tasas son del IPC + 12 puntos. En otras palabras, les cobran del 12,2 % al 17,2 % de interés.

Para entenderlo mejor, basta mirar la situación de 2023. Como en 2022 la inflación del país cerró en 13,1 %, entonces los jóvenes que no tenían subsidio a la tasa de interés debían pagar el IPC (que era de 13,1 %) más los 12 puntos de sus créditos. Al final, su cuota habría tenido un interés del 25,1 %.

Con el objetivo de evitar unas tasas tan altas, el Ministerio de Educación le desembolsa a la entidad el dinero para cubrir ese tasa de interés. Pero ahora, al eliminar este beneficio, se verán afectados más de 140.000 jóvenes.

Además de eliminar el subsidio a la tasa de interés, el Icetex envió a más de 200.000 jóvenes una carta avisándoles que ya no podía subsidiar los puntos adicionales de las tasas de interés, como lo hizo en 2023 y 2024. Como parte de este beneficio, la entidad había subsidiado los puntos adicionales al IPC; es decir, a aquellos estudiantes que estaban al día les cobraban IPC + 2 puntos y a los que estaban en mora, IPC + 4 puntos.

¿Qué plantea la reforma al Icetex?

El Proyecto de Ley 587 de 2025 Cámara, liderado por la representante del partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, propone que el Icetex tenga una sección presupuestal propia dentro del Presupuesto General de la Nación, separada del Ministerio de Educación. De acuerdo con el articulado aprobado en primer debate, el incremento anual de estos recursos “no podrá superar el aumento que se hace cada año a los recursos destinados a la educación superior pública”.

Con estos recursos fijos, como explicamos en este otro artículo, se garantizarán los subsidios a las tasas de interés, la compensación del IPC cuando la inflación supere los dos dígitos, los subsidios de sostenimiento, y la condonación de créditos por graduación o excelencia académica para poblaciones de especial protección constitucional.

La reforma también sugiere que el Icetex adquiera un “carácter especial social”. Esto, explica la representante, implicaría que la entidad se rija bajo una lógica social y no financiera. “No es para sacarle plata a los estudiantes, sino para ayudarlos a acceder a la educación superior. El crédito educativo se convertirá en un crédito educativo social”, explicó en ese entonces la representante.

